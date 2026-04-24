La Estrella de David

La Estrella de David presenta 'Andrés', con los coros de La Bien Querida y Andrea Buenavista

David Rodríguez reactiva La Estrella de David y regresa con Máximo, su cuarto disco, que verá la luz el próximo 22 de mayo

Figura de culto como músico, letrista y productor, ha construido una obra marcada por lo cotidiano, el humor negro y una ironía pudorosa que desactiva cualquier gesto grandilocuente. Ocho años después de su último LP en solitario, “Consagración (2018), regresa de la mejor manera posible: fiel a su estilo.

Después de “Yo quiero enamorarme de ti” llega “Andrés”, con la que vuelve a atrincherarse en su visión del mundo. Y aunque le canta a la rendición en un estribillo contundente, no termina de entregarse a la desesperanza.

Ahí es donde aparecen La Bien Querida y Andrea Buenavista: la dulzura de sus voces vuelve habitable el conflicto, lo eleva apenas y le da una forma más amable, algo parecido al consuelo.

Escucha ‘Andrés’ de La Estrella de David

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