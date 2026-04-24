Carlangas estrenan la rockera 'Familia S.L.'

Carlangas presenta “Familia S.L.”, cuarto y último adelanto de Universo Paralelo, su tercer álbum en solitario, que verá la luz el 29 de mayo.

Con un sonido rockero que coquetea por momentos con la crudeza guitarrera de Sonic Youth o The Breeders, la canción narra una historia de desencanto y traición desde una perspectiva directa y sin filtros, consolidándose como uno de los cortes más honestos de su etapa post-Novedades Carminha.

Este nuevo single funciona también como una pieza clave dentro del relato del disco, marcado por la electricidad, pero también por una pulsión de reconstrucción y resiliencia que atraviesa todo el proyecto. Tras adelantos como “Universo Paralelo”, “Podría ser peor” junto a Leiva y “Problemas” con Dear Joanne, Carlangas encara el lanzamiento con una gira en expansión que pasará por un buen número de salas y festivales.

Escucha ‘Familia S.L.’ de Carlangas

Próximos conciertos de Carlangas

09.05: Aspe. Aspesuena

05.06: Valencia. Festival de Les Arts

20.06: Santiago de Compostela. O Son Do Camiño

27.06: Fene. Perla Mural Fest

18.07: Benicàssim. FIB

05.08: Aranda de Duero. Sonorama Ribera

20.08: Almería. Cooltural Fest

11.09: Granada. Granada Sound

16.09: Oviedo. Fiestas de San Mateo

26.09: Cambre. Rock in Cambre

30.10: Madrid. La Riviera – Inverfest

12.11: Barcelona. Sala Apolo

14.11: Mallorca. Es Gremi