Carlangas estrenan la rockera 'Familia S.L.'

Carlangas presenta “Familia S.L.”, cuarto y último adelanto de Universo Paralelo, su tercer álbum en solitario, que verá la luz el 29 de mayo.
Con un sonido rockero que coquetea por momentos con la crudeza guitarrera de Sonic Youth o The Breeders, la canción narra una historia de desencanto y traición desde una perspectiva directa y sin filtros, consolidándose como uno de los cortes más honestos de su etapa post-Novedades Carminha.
Este nuevo single funciona también como una pieza clave dentro del relato del disco, marcado por la electricidad, pero también por una pulsión de reconstrucción y resiliencia que atraviesa todo el proyecto. Tras adelantos como “Universo Paralelo”, “Podría ser peor” junto a Leiva y “Problemas” con Dear Joanne, Carlangas encara el lanzamiento con una gira en expansión que pasará por un buen número de salas y festivales.
Escucha ‘Familia S.L.’ de Carlangas
Próximos conciertos de Carlangas
09.05: Aspe. Aspesuena
05.06: Valencia. Festival de Les Arts
20.06: Santiago de Compostela. O Son Do Camiño
27.06: Fene. Perla Mural Fest
18.07: Benicàssim. FIB
05.08: Aranda de Duero. Sonorama Ribera
20.08: Almería. Cooltural Fest
11.09: Granada. Granada Sound
16.09: Oviedo. Fiestas de San Mateo
26.09: Cambre. Rock in Cambre
30.10: Madrid. La Riviera – Inverfest
12.11: Barcelona. Sala Apolo
14.11: Mallorca. Es Gremi