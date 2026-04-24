Carlangas

Carlangas estrenan la rockera 'Familia S.L.'

Carlangas presenta “Familia S.L.”, cuarto y último adelanto de Universo Paralelo, su tercer álbum en solitario, que verá la luz el 29 de mayo.

Con un sonido rockero que coquetea por momentos con la crudeza guitarrera de Sonic Youth o The Breeders, la canción narra una historia de desencanto y traición desde una perspectiva directa y sin filtros, consolidándose como uno de los cortes más honestos de su etapa post-Novedades Carminha.

Este nuevo single funciona también como una pieza clave dentro del relato del disco, marcado por la electricidad, pero también por una pulsión de reconstrucción y resiliencia que atraviesa todo el proyecto. Tras adelantos como “Universo Paralelo”, “Podría ser peor” junto a Leiva y “Problemas” con Dear Joanne, Carlangas encara el lanzamiento con una gira en expansión que pasará por un buen número de salas y festivales.

Escucha ‘Familia S.L.’ de Carlangas

Próximos conciertos de Carlangas

09.05: Aspe. Aspesuena
05.06: Valencia. Festival de Les Arts
20.06: Santiago de Compostela. O Son Do Camiño
27.06: Fene. Perla Mural Fest
18.07: Benicàssim. FIB 
05.08: Aranda de Duero. Sonorama Ribera
20.08: Almería. Cooltural Fest
11.09: Granada. Granada Sound
16.09: Oviedo. Fiestas de San Mateo
26.09: Cambre. Rock in Cambre
30.10: Madrid. La Riviera – Inverfest
12.11: Barcelona. Sala Apolo
14.11: Mallorca. Es Gremi

Carlangas
20 de febrero de 2026
Carlangas se une a Dear Joanne en 'Problemas'
Carlangas
16 de enero de 2026
Carlangas vuelve a las guitarras con Leiva y 'Podría ser peor'
Carlangas
11 de julio de 2023
Entrevistamos a Carlangas por su debut en solitario
Carlangas
1 de junio de 2023
Carlangas - Carlangas (Ernie Records)
Carlangas
31 de marzo de 2023
Carlangas comparte 'Los Dineros', último adelanto de su debut
Carlangas
2 de febrero de 2023
Otro single para Carlangas, 'Paseítos por Madrid'
Carlangas
17 de noviembre de 2022
Carlangas se une a Manu Chao en el nuevo adelanto de su debut
Carlangas
21 de octubre de 2022
Hay vida tras Novedades Carminha. Carlangas adelanta su debut en solitario
Tori Sparks
24 de abril de 2026
Tori Sparks vuelve con disco y concierto
Guitarricadelafuente
24 de abril de 2026
Guitarricadelafuente lanza nuevo single: 'Calypso'
La Estrella de David
24 de abril de 2026
La Estrella de David presenta 'Andrés', con los coros de La Bien Querida y Andrea Buenavista
Duran Duran
24 de abril de 2026
Duran Duran se unen a Nile Rodgers en 'Free To Love'
Victorias
24 de abril de 2026
Nuevo EP de Victorias, que siguen con su gira
Carlangas
24 de abril de 2026
Carlangas estrenan la rockera 'Familia S.L.'
Amaia
24 de abril de 2026
Amaia sorprende en su paso por el Tiny Desk Concert
Standstill
24 de abril de 2026
Lo nuevo de Standstill viene anticipado por una novela gráfica
Gregg Foreman
23 de abril de 2026
Gregg Foreman, fundador de The Delta 72 y colaborador de Cat Power, ha fallecido a los 53 años
Bauer foto
23 de abril de 2026
Estrenamos el nuevo videoclip de Bauer
Mac Demarco
23 de abril de 2026
Mac DeMarco presentará 'Guitar' en Barcelona y Madrid
Tricky
23 de abril de 2026
Tricky está de vuelta con Different When It’s Silent
TIENDA