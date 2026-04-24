Duran Duran se unen a Nile Rodgers en 'Free To Love'

Duran Duran regresa con “Free To Love” en colaboración con Nile Rodgers. Un tema vibrante y bailable, construido sobre un groove eufórico que combina el ADN pop de la banda con un enfoque de “cyber-funk” contemporáneo.
Coescrita junto a Rodgers, la canción apuesta por un mensaje de libertad, amor y optimismo en tiempos convulsos, algo que sus miembros, Simon Le Bon y Nick Rhodes, subrayan como eje conceptual. La colaboración prolonga una relación creativa que se remonta a clásicos como “The Reflex”, consolidando una de las alianzas más fructíferas del pop contemporáneo.
El grupo, que hace tres años publicaba Danse Macabre (2023) mantiene intacta su relevancia como referente del synth-pop global. La canción llega acompañada de un videoclip dirigido por Jonas Åkerlund y protagonizado por Clara Amfo.