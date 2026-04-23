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Estrenamos el nuevo videoclip de Bauer

Bauer es una banda malagueña formada por Lucas Bauer, Gabriel Bauer, J. Abel Asensio y Fernando Gallardo. Desde que debutaron en 2014 con Azul Eléctrico han publicado cuatro discos de estudio. El último vio la luz el año pasado con el título de Si Hubiéramos Sido Más Valientes. Producido por Pablo Cebrián y grabado en Halley Music Hub (Madrid), el álbum incluía canciones como «El curso natural», «Si hubiéramos sido más valientes» o «Aún hay fuego», esta última con la colaboración de la artista Conchita.

Una de las canciones incluidas en el último disco de Bauer es «Delorean». Un tema en consonancia con el ambiente emotivo y por momentos nostálgico del álbum. En este caso, sin embargo, parece que esa mirada hacia atrás, esa evocación de antiguos recuerdos, es algo más positiva o al menos se entremezcla con la intuición de que las cosas más o menos han acabado yendo bien.

Mañana Bauer lanzarán el videoclip de «Delorean», dirigido por Carlos Zorrilla. Nosotros, en Muzikalia, os los presentamos un día antes en estreno exclusivo para nuestra revista.

Este sábado 25 de abril Bauer estarán actuando en la sala Bora-Bora de Granada dentro de la gira de presentación de su último disco, Si Hubiéramos Sido Más Valientes. La entrada es libre hasta completar el aforo.

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