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Beck anuncia disco para el próximo mes de septiembre: Ride Lonesome

Fue la pasada primavera cuando Beck nos sorprendía con «Ride Lonesome», una canción que apuesta por un enfoque acústico con claras influencias country, alejándose de producciones más electrónicas de etapas recientes que hoy sabemos que dará título a su próximo disco, a la venta el próximo 18 de septiembre.

Será continuación de  Hyperspace (2019) o la reciente publicación de Everybody’s Gotta Learn Sometime, un mini LP de versiones publicadas a lo largo de los últimos años, que nos regaló el pasado 14 de febrero. En todos estos años nos ha dejado varios lanzamientos puntuales como “Thinking About You” o la colaboración “Odyssey” junto a Phoenix, pero muy alejado de su habitual hiperactividad. 

Sobre él comenta: «Mi nuevo álbum, Ride Lonesome, llegará este otoño. Los músicos que formaban parte de mi banda original de gira y de estudio, con quienes grabé Sea Change, Morning Phase y Mutations —Smokey Hormel, Joey Waronker, Justin Meldal-Johnsen, Roger Joseph Manning Jr. y Jason Falkner— volvieron a reunirse conmigo en mi estudio favorito, la Sala B de United Studios, en Hollywood.

Contamos de nuevo con Nigel Godrich, que ya había trabajado con nosotros en Sea Change y Mutations, para mezclar todas las canciones. Habían pasado diez años desde que entramos en el estudio para grabar Morning Phase. Esta vez sentimos que nuestra forma de tocar y la química entre nosotros habían evolucionado y se habían fortalecido; un sonido que se ha ido construyendo a lo largo de décadas trabajando juntos.

Aunque estábamos regresando a un lugar —tanto musical como físico— que nos resultaba familiar, también sentíamos que, por el camino, estábamos descubriendo nuevos sonidos y nuevas texturas emocionales.»

El anuncio de Ride Lonesome llega acompañado de «In The Night», el segundo adelanto del álbum. Una impactante y contenida oda a las reflexiones nocturnas que también cuenta con un cuidado vídeo de estética cinematográfica dirigido por Mikai Karl.

Escucha ‘In The Night’ de Beck

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