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Beck lanza una nueva canción. ¿Nuevo disco a la vista?

Beck ha publicado un nuevo single titulado «Ride Lonesome», una canción que apuesta por un enfoque acústico con claras influencias country, alejándose de producciones más electrónicas de etapas recientes.

Este nuevo tema llega tras su último álbum, Hyperspace (2019) o la reciente publicación de Everybody’s Gotta Learn Sometime, un mini LP de versiones publicadas a lo largo de los últimos años, que nos regaló el pasado 14 de febrero.

En todos estos años nos ha dejado varios lanzamientos puntuales como “Thinking About You” o la colaboración “Odyssey” junto a Phoenix, pero muy alejado de su habitual hiperactividad. El norteamericano anunciará estos días una nueva gira y se prevé que venga acompañada de nueva música.

«Ride Lonesome» viene acompañada de un videoclip de estética íntima y paisajística, con imágenes del artista caminando junto a vías de tren y escenarios desérticos. Todo muy alejado del enfoque sintetizado de su última etapa.

Escucha ‘Ride Lomesome’ de Beck

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