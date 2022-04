‘Better Days’, el beatleniano nuevo single de Liam Gallagher

Liam Gallagher avanza otro tema más del que será su tercer disco en solitario, C’mon You Know que saldrá el 27 de mayo.

El vocalista de Oasis da continuidad a sus dos primeras obras, As You Were de 2017 y Why Me? Why Not de 2019 con un disco en el que continúa en los mismos esquemas de toda la vida. Rock británico sin contemplaciones, con su ímpetu habitual y con claras influencias de The Beathes, Stones, The Kinks y demás glorias patrias.

Tras desvelarnos “Everything’s Electric”, coescrita por Dave Grohl de Foo Fighters, o la canción que le da título al álbum descubrimos “Better Days”, un tema que bebe del sonido de los de Liverpool y que ha sido definida por Liam Gallagher como “El sonido del verano”.

La canción cuenta con la participación del guitarrista de Yeah Yeah Yeahs, Nick Zinner, y llega con un vídeo que ha sido dirigido por Paul Dugdale.

Escucha ‘Better Days’ de Liam Gallagher