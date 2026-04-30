C'mon Tigre regresan con un nuevo sencillo

El grupo neoyorquino C’mon Tigre regresa con un nuevo sencillo, «Driver Idle», con la colaboración del rapero y compositor Perry Maysun. Se trata del segundo sencillo de su próximo álbum, todavía sin título pero previsto para este año 2026, tras haber publicado un primer avance, «K//A\K//A», en septiembre de 2025.

«Driver idle» salió el pasado viernes, pero hoy C’mon Tigre presentan el vídeo que acompaña a la canción. «Driver Idle» trata sobre la desorientación, más colectiva que personal. Para representarla recurren a la historia de una persona que vive dentro de una celda que no reconoce como tal, pintándose la cara como un acto de identidad, encontrando a su gente por casualidad o por necesidad, construyendo algo frágil y temporal junto a ellos. De esa forma el vídeo sugiere que en tiempos donde los sistemas colectivos parecen dejar de funcionar, las personas no buscan grandes soluciones sino anclajes pequeños: un punto de contacto, una presencia reconocible.

La canción cuenta con la colaboración de Perry Maysun, un prolífico rapero y compositor también afincado en Nueva York. Su trabajo se caracteriza por un enfoque crudo e introspectivo, centrado a menudo en temas como la salud mental, el dolor y la identidad. En 2024, Maysun fue diagnosticado con osteosarcoma. A pesar de la quimioterapia, continuó escribiendo y grabando música desde su cama de hospital, y finalmente recibió el alta en octubre de ese año. Su contribución en «Driver Idle» transmite esta intensidad moldeada por la vulnerabilidad y la resistencia.

A continuación puedes ver y escuchar «Driver idle», el nuevo sencillo de C’mon Tigre.