Devendra Banhart, Gyan Riley y Noah Georgeson forman el supergrupo HUG

HUG, trío formado por Devendra Banhart, Gyan Riley y Noah Georgeson, anuncian el que será su álbum homónimo, que saldrá a la venta el 11 de septiembre a través de Luaka Bop.

Los tres músicos que compusieron y grabaron HUG no son parientes de sangre, pero sin duda se comportan como si lo fueran. Sea lo que sea que los une, se percibe tanto en sus conversaciones como en su música. Compuesto y grabado de forma espontánea, sin un plan preestablecido, y rebosa de la inocencia y la fascinación que estos tres artistas despiertan en cada uno de ellos. A veces ambiental, a veces enigmática, cada canción fluye hacia la siguiente, transitando entre la tradición folk y diferentes géneros, mientras Devendra, Gyan y Noah se turnan poniéndose al frente.

Para Gyan y Noah, el vínculo se remonta a su infancia. Ambos crecieron en Nevada City, un pueblo remoto y bohemio del norte de California, que en su día fue uno de los epicentros de los cristales y la cultura New Age. Gyan pasó su juventud rodeado de música experimental y minimalista (nótese el apellido), y de niño se sintió atraído por la guitarra. «Tenía trece años y estaba completamente obsesionado con la guitarra clásica», recuerda, «había pocas personas con las que pudiera conectar gracias a eso… Básicamente, solo mi profesor y Noah».

Noah recuerda haberse maravillado con la habilidad de Gyan, incluso de niño. Se sintió tan aliviado como Gyan de tener un amigo con quien compartir su pasión por la guitarra clásica, una obsesión marginal en su peculiar pueblo natal.

Ya puedes escuchar su primer sencillo, «Cow With Half Moon Parasol», donde el mundo natural se convierte en el protagonista. Lugares específicos de este planeta —lugares que, podemos inferir, tienen un significado especial para estos compositores— dan color al paisaje sonoro: sonidos de una colina sagrada en la India, sonidos de un río que atraviesa Venezuela y Colombia.

Escucha ‘Cow With Half Moon Parasol’ de HUG