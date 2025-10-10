El Verbo Odiado estrenan ‘El Gran Odio’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El Verbo Odiado estrena un nuevo adelanto de lo que será su próximo disco, continuación de El Último Homenaje (2022), que llegará en las próximas semanas.

La banda de Huesca arranca una nueva etapa de la mano de Santi García (Bala, Viva Belgrado, Standstill) a los mandos de la producción, y bajo el sello Intromúsica, y nos presenta un tema que sigue a «Centro de Graverdad», «La Metamorfosis» o «K2».

«El gran odio» es una pieza contundente, que refleja la amplitud de miras del grupo y ahonda en esas oscuras temáticas bajo un manto de guitarras distorsionadas.

Como cuenta su hoja de promo: «Aquí no hay épica barata: hay rabia consciente. “El gran odio” habla de lo que queda después del daño autoinfligido, la resignación convertida en adoración, un sometimiento a voluntad propia, una moneda al aire con dos idénticas caras. La producción mantiene la tensión sin sobreactuar; todo empuja hacia delante, sin fuegos de artificio, con la emoción al frente».

Escucha ‘El Gran Odio’ de El Verbo Odiado

Próximos conciertos El Verbo Odiado

7 de noviembre – Cadavra, Madrid (AGOTADAS)

8 de noviembre NUEVA FECHA – Cadavra, Madrid – Entradas aquí

22 de noviembre – La Veintiuno – Huesca – Entradas aquí