El Verbo Odiado – E.G.O. (Intromúsica)

El Verbo Odiado regresa con E.G.O., acrónimo de El Gran Odio, y paso de gigante en un discurso en el que la vulnerabilidad toma peso. Un disco grabado en Ultramarinos Costa Brava bajo la mano de Santi García, en el que conviven la aspereza post-punk con una sensibilidad lírica que rehúye dramatismo gratuito.

Estamos ante su obra más definida y también la más incómoda. Desde la apertura con “Canción Rota” se establece el tono general: tensión emocional y una sensación de desnudez que atraviesa cada pista. Laten con fuerza “Centro de gravedad” y “K2”, donde el grupo refuerza su poderío construyendo crescendos que funcionan como recordatorio de un conflicto interior que nunca se resuelve del todo; y conmueven en momentos como “El Canto del Cisne”, tema épico apoyado en un bajo profundo y en un texto que expone la herida sin dramatizarla.

Como decimos, los oscenses dan un paso adelante inequívoco en piezas como “El Gran Odio” y su lucha interna o en la homónima “El verbo odiado”, quizá el momento más incisivo del conjunto. Otras canciones como “El Texto” profundizan en esa zona de autoexigencia y desgaste, mostrando un lado más introspectivo. El cierre con “Un río nuevo (DD)” actúa como la única salida posible, una respiración final entre guitarras acústicas que no suaviza lo anterior, pero sí lo amortigua.

El Verbo Odiado está de vuelta con un trabajo que no busca complacer, sino interpelar; un álbum que sin levantar la voz, apostamos a que crecerá dentro de mucha gente.

Escucha El Verbo Odiado – E.G.O.