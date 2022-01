Entrevistamos a Fresquito y Mango

Fresquito y Mango, el grupo más fresco de España. Estos dos jóvenes zaragozanos están poniendo patas arriba la nueva escena indie pop española. ¿Cómo lo hacen? Pues no se sabe muy bien, puede ser por su sinceridad, su trabajo continuo o la suerte que hay que tener para estar en el momento adecuado con la canción perfecta.

“Mándeme un audio” se convirtió en una de las canciones de este verano, ni siquiera Aitana pudo resistirse a realizar un remix con ellos. Lo mismo ocurrió con las sesiones de Gallery Sessions y su tema “Isla de Japón”. Lo cierto es que cada canción suena diferente y un ejemplo perfecto es el ep que han publicado a finales del 2021 con Sonido Muchacho, Sin Noticias de Okinawa.

“Es muy difícil iniciar una rueda en Tik Tok, pero mucho más difícil pararla”

Tenía muchas ganas de conocerte Juan, espero que todo vaya bien. Lo primero de todo, ¿cómo comenzó esta aventura?

Yo igual, es una pena que Mario no haya podido venir, un contratiempo de última hora.

Nos conocemos desde el instituto, íbamos juntos al bachiller. Yo estudiaba ciencias y Mario letras. Teníamos un grupo de amigos en común y fue ahí donde coincidimos. En muy poco tiempo descubrimos que a los dos nos molaba la música. Hasta ese momento no me había planteado poder dedicarme de verdad a esto.

Además, nos pilló en una época donde descubrimos un montón de gente haciendo música nueva, desde su casa, con sonidos chulísimos … la ola de músicos del 2015/2016 nos flipó. Yo estaba empezando a producir y Mario a cantar. Fue saliendo poco a poco, en verano de nuestro segundo de bachiller fue cuando nos juntamos ya con un proyecto definido, creíamos que podía tener bastante tirón.

No os equivocabais porque estáis teniendo bastante audiencia musical en estos momentos. Entre los dos, ya superáis el millón de oyentes mensuales en Spotify. Aun así, vivir de la música es toda una odisea.

Es bastante jodido. Los dos somos de Zaragoza, pero justo cuando empezamos yo me iba a Valencia estudiar, todo desde la distancia. Al menos, ahora por lo menos estamos los dos juntos en Madrid. Esto nos facilita las cosas.

En principio estamos viviendo un poco de todo esto, de lo que hemos ido haciendo en años anteriores. En este 2022 vamos a participar en diferentes festivales y ofrecer bastantes conciertos. El objetivo es poder vivir tranquilamente algunos años más en Madrid.

Al final, ya sea en el mundo musical o creativo, las condiciones de vida de la inmensa mayoría de los jóvenes son terribles, muy precarias. Hay que hacer mil cosas para poder sobrevivir, pluriempleos todo el rato. Y eso que nosotros somos unos afortunados, más o menos, ahora podemos enfocarnos exclusivamente en la música.

Para todo aquellos que no lo sepan, tú eres Fresquito y Mario es Mango. Unos nombres bastante llamativos y que además dan bastante juego con vuestra música. ¿Cómo surgieron?

La fruta más fresca de España (risas).

Los nombres derivan justo de esta frase, que viene de una de las primeras canciones que compusimos. Generalmente me suelo inventar alguna historia más original: como que yo de pequeño me quede atrapado en un frigorífico o cosas así, pero lo cierto es que surgió todo de una forma muy casual.

Al final, nuestros nombres han condicionado también la música que hacemos, sobre todo al principio, donde era una manera más de enfocar las canciones. Casi todos los temas están bastante relacionados con el verano, lo tropical, lo fresco …

Otro de vuestros sellos de identidad son las ilustraciones, las caricaturas que has creado sobre vosotros que actúan como foto principal de cada uno. Además, he podido leer que tú mismo has realizado las portadas de los singles y del Ep.

Yo estudié Bellas Artes, desde siempre me ha gustado mucho la ilustración y el diseño. Era algo que quería incorporar a este proyecto musical. Las primeras portadas son bastante terribles, tampoco sabíamos cuál era el estilo que queríamos llevar a nivel de diseño. Al principio estábamos probando otras cosas más ligadas al collage o portadas estilo años 50 de los Beach Boys. Un día a Mario se le ocurrió la idea de que hiciera estos dibujos para representarnos, aunque parezca algo infantil ha tenido bastante seguimiento y ha ido creando una identidad creativa.

Cada vez es más habitual que los artistas encuentren influencias en diferentes series de animación, animes o mangas, tanto en la creación artística de sus proyectos como en las letras de las canciones. Este elemento es un reflejo de lo que ocurre culturalmente, los “dibujos” ya no son solo para niños.

Sí, es algo que por suerte ha cambiado. Nosotros ya hemos vivido que la animación es algo global, que hay dibujos cuyo público es para adultos. La animación y el comportamiento ha cambiado y ya no es un prejuicio como era antes.

Muchas de las cosas que nos gustaban cuando éramos niños las podemos llevar a nuestra obra. No creo que nuestra generación seamos todos unos putos craks, pero si que es verdad que nuestro entorno ha cambiado y por tanto también han cambiado los prejuicios.

En el 2021 habéis podido fichar con una discográfica como Sonido Muchacho, uno de los sellos que mejor representan el sonido de nuestra generación. ¿Cómo fue vuestra incorporación?

Fueron muchas llamadas las que tuvimos para tener un primer contacto con la industria. Nosotros estábamos un poco apartado de todo esto, hacíamos las canciones, las subíamos a YouTube o Spotify y vivíamos felices y contentos en nuestra burbuja (risas).

Pero luego si quieres poder vivir de esto, hay que ser más serio. Nuestro primer contacto fue con Universal Publishing, les gustaron mucho nuestras canciones e hicimos un pequeño contrato. Fue muy bueno porque sirvió como escaparate de nuestra música. A partir de ahí nos ofrecieron diferentes discográficas y acabamos firmando con Sonido Muchacho porque su catalogo de grupos es increíble, por como gestionaban a esos grupos y las canciones.

Ves la plantilla y flipas. Todos sus grupos son geniales y se están convirtiendo en referentes de esta generación. No sé si tienen un buen ojo, un buen equipo de búsqueda o unos medios increíbles, pero la verdad es que les funciona.

Uno de los elementos más característicos de vuestro grupo es que todas las canciones son bastante diferentes entre sí, es cierto que se pueden mover en ese amplio abanico del tontipop, pero encontramos desde rock indie hasta hiperpop.

Al final te gustan tantas cosas y haces tantas que es muy difícil clasificarte. Puede que formemos parte de una etiqueta que todavía no se le ha puesto nombre, pero es algo cada vez más habitual en muchos de los grupos que están surgiendo. Creó que todo esto viene debido a las circunstancias que nos ha tocado vivir, nunca en la historia habíamos tenido las oportunidades que existen ahora con la tecnología. Somos muchos los chavales que tenemos la posibilidad de hacer música muy variada y desde casa. Creo que esto democratiza mucho hacer música y además rompe con lo que había antes.

Justamente en relación con esto, algo que ya he comentado con diferentes grupos que están surgiendo es como incluso la música con intencionalidad política o social también se está normalizando y evolucionando, ya no es tan directa como antes pero sí más ligada al humor o la ironía.

Si, completamente. Yo creo que todo es político y dependiendo del grupo y de la edad de sus integrantes te pueden dar diferentes mensajes. Puedes hacer música política sin ser Los Chikos del Maíz o La Raíz, y mira que a mi me gustan un montón, pero no toda la música con intencionalidad social tiene que ser así.

También es cierto que esto puede llevar a malentendidos. Por ejemplo, la película El Lobo de Wall Street surge como una crítica al personaje y al sistema y hemos visto como para mucha gente se ha convertido este señor en un referente. Hay que andar con un poco cuidado con este tema.

Vuestra canción más escuchada es “Mandáme un audio”, una de las canciones que se han convertido en todo un hit durante este verano. ¿Cómo surgió este tema?

Igual la compusimos en noviembre del 2020, en aquella época estábamos componiendo diferentes canciones que posteriormente han salido en este nuevo EP. Entre todas esas canciones estaba este tema. Salió de forma bastante natural. Mario tenía el inicio, la frase que se ha hecho viral de : hoy he tenido cita con mi psicólogo, luego sacamos la estrofa y el estribillo. Debido al formato pensábamos que iba a tener bastante tirón porque la melodía era bastante pegadiza y justamente en ese momento ese tipo de canciones estaban pegando bastante fuerte.

Esa fue la clave, justo la sacamos en el momento adecuado. Ahora ya estamos un poco saturados porque después de un año se ha quemado bastante (risas), pero la verdad es que esa canción nos ha dado muchísimo reconocimiento y vistas.

Además, al igual que le pasó a Zzoilo con “Mon Amour”, posteriormente realizaste un remix con Aitana, seguramente la mayor estrella del pop español. ¿Cómo surgió esta colaboración?

Pues fue igual ( risas), la canción empezó a petar y surgió todo muy natural. Le preguntamos a Aitana que si le apetecía hacer un remix con nosotros y dijo que sí. Al parecer le encantaba la canción y nos juntamos en el estudio y la sacamos.

Aitana es un gigante colosal, no se si esta entre los 300 músicos más escuchados de Spotify, entonces pues nos dio muchísima exposición y publicidad. La canción ya estaba funcionando muy bien gracias a Tik Tok, pero claro lo asientas con el remix y de puta madre.

Tik Tok está cambiando las reglas de juego. Es una red social capaz de recuperar canciones de hace cuarenta años y convertirlas en tendencias, de poner de moda géneros como el post punk ruso o de hacer triunfar a grupos con apenas 3000 visitas.

A nosotros nos vino de regalo. La cosa es que es muy difícil iniciar una rueda en Tik Tok, pero mucho más difícil pararla. Nosotros hemos aprovechado el tirón, pero no somos creadores de contenido. Realmente no somos muy buenos en entretener ni en usar las redes sociales de manera interesante de cara a nuestro público, aun así, estamos ahí y hacemos lo que podemos.

Por ejemplo, a nosotros se nos creó el trend gracias a una chica que subió un video con nuestra canción, a los tres meses de publicarla, y se hizo viral. A partir de ahí se hicieron muchos videos, la última vez que lo miramos eran como 20.000 videos diferentes. Y la rueda sigue, lo curioso es que mucha gente conoce nuestra canción, pero nadie sabe quienes somos. Es algo raro y extraño, debes tener suerte, es algo que no depende tanto del esfuerzo.

Ha sido todo un placer hablar contigo Juan. Para terminar, ¿qué significa la música para ti?

Es mi vida, es mi obsesión.

Foto Fresquito y Mango: Sharon López