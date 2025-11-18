Estrenamos el nuevo vídeo de Jane Yo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Jane Yo es un grupo mallorquín formado a finales de 2014 por August Cortès (voz y guitarra), José Troya (bajo y teclados), Miquel Cifre (batería) y Jorge Sevilla (guitarra y sintes). Recientemente la banda se ha ampliado con un nuevo miembro, Gabi Capllonch (teclados y sintes). El proyecto nació con la intención de combinar sonidos contemporáneos con texturas del post-punk, el shoegaze y el dream pop. Por eso sus composiciones se mueven entre paisajes etéreos y estallidos ruidosos, con guitarras envolventes y capas de sintetizadores conviviendo con ritmos potentes.

En esta poco más de una década de vida Jane Yo han publicado dos EPs, All the Clocks (2015) y Continue (Espora Records, 2016), producidos por Pep Toni Ferrer y Michael Mesquida. También lanzaron un álbum, From Now On (Espora Records, 2021), producido asimismo por Pep Toni Ferrer. Todos sus trabajos han sido grabados en Estudis Favela (Palma de Mallorca). El grupo ha sido muy activo en la escena local, actuando en festivales como el Solar Fest, Tramuntana Rock, Fira B! o Mallorca Live Festival.

En 2025 Jane Yo han grabado un nuevo EP, Empty Room, cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2026. En este caso la producción ha estado a cargo de Jaime García Soriano (Sexy Sadie, Señor Nadie), que también se ha encargado de la mezcla junto a Nahuel Gutiérrez. Un trabajo que marca una nueva etapa para el grupo, un punto de inflexión impulsado por la aportación a los teclados de Gabi. Como primer avance, el grupo ha escogido el tema «Strange things». Una canción que representa bastante bien evolución de su música hacia paisajes más atmosféricos y bases que desprenden tensión pero también emoción.

Hoy, un par de días antes de su publicación oficial, estrenamos en Muzikalia este nuevo sencillo con vídeo de Jane Yo, «Strange things».