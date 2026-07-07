Estrenamos el nuevo videoclip de Señor Torrance

Señor Torrance es una banda creada en Marbella en 2021 cuyos miembros procedían de diversos grupos desaparecidos. Tras publicar un EP y varios sencillos, algunos de los cuales pasaron por nuestra PlayList Emergente, en 2024 publicaron su primer álbum, No Eres Dinámico.

Hace algunas semanas el grupo publicó un nuevo sencillo, «Yo no soy Ronaldo». Una canción homenaje al fútbol humilde, el que no acapara titulares, así como a esos jugadores sin capacidades extraordinarias que a base de trabajo lograron militar en los equipos más grandes a base de sufrimiento y sacrificio. Señor Torrance utilizan esos casos como metáfora para trazar un paralelismo con la vida real, el amor y la lucha diaria por alcanzar un sueño.

dinámico – portada yon no sey ronaldo

La canción, grabada con Juan Antonio Mateos y Ernie McGomma a los mandos de Grabaciones Sumergidas, está disponible en plataformas desde mediados del mes de junio. En breve tendrá también su propio videoclip que hoy en Muzikalia estrenamos, en exclusiva, antes de su lanzamiento oficial.