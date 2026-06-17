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Estrenamos el nuevo sencillo de The T-Makers

The T-Makers es un grupo de Pop-Rock formado en el verano de 2021 en Algaida (Mallorca). Sus integrantes son Pazzis Veiret (voz,bajo y teclados), Xesc Carbonell (guitarras y voz), Moncho Martín (guitarras, teclados y voz) y Mats Lindholm (batería y percusión). Desde que publicaron su primer EP The Way I Feel (Cero en Conducta, 2023) y su LP The Time is Now (Espora Records, 2024), disco este del que te hablamos en Muzikalia, se han convertido en un de los grupos mallorquines con mayor proyección.

The T-Makers presentan este año su tercer trabajo, Inner Planet (Espora Records / Runaway Records). Se trata de un disco en el que rompen barreras estilísticas que saldrá en formato de vinilo de 12″ y en digital en las habituales plataformas. Está previsto que lo presenten en el Festival Todd In The Hole de Luton a principios de julio, y previsiblemente también lo harán en diferentes salas y festivales de Mallorca y la península.

Tras un primer sencillo titulado «Scottish Boyfriend«, que incluimos hace unas semanas en nuestra PlayList Emergente, ahora nos presentan «Love of love». Un ejercicio de pura orfebrería pop con guiños a Bowie y The Beatles que demuestra el amor de los mallorquines por las melodías atemporales, las armonías celestiales y las guitarras cristalinas. La canción se convierte así en un perfecto homenaje a sus grandes influencias clásicas. «Love of love» habla sobre estar enamorado del amor, de las ganas de amar por encima de todas las dificultades, de rehacer el camino y volver a sentir después del dolor: es una celebración.

La nueva canción de The T-Makers se presenta con un videoclip que muestra la empatía, el compañerismo y las buenas vibraciones como reflejo de la convivencia dentro de la banda. El colorido vídeo, rodado en la campiña del Pla de Mallorca, es el complemento perfecto para una canción que alegra el día con su optimismo y buen humor. Un video que hoy, antes de su lanzamiento oficial, te presentamos en estreno exclusivo para Muzikalia.

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