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Estrenamos el nuevo videoclip de Stormy Mondays

El grupo asturiano Stormy Mondays ha regresado en 2026 tras un periodo de silencio. El pasado 20 de marzo presentaron una nueva canción, «The Thrill Is Not Gone», que dará también nombre a su próximo nuevo álbum. Un trabajo con el que la banda da un paso al frente, evolucionando en su sonido e incorporando todo lo que han aprendido a lo largo de estos años.

The Thrill Is Not Gone, que será su primer disco con canciones originales desde 2017, es un álbum coherente y a la vez repleto de nuevos detalles, como instrumentos poco habituales y una sección de viento y cuerdas. Todo ello contribuye a crear esa prometida sensación de evolución dentro de una identidad reconocible. Algo inevitable en un proyecto que lleva nada menos que 35 años en funcionamiento y 18 trabajos a sus espaldas.

Stormy Mondays pasaron a principios de marzo por ACME Estudios para grabar varios vídeos en directo de algunas de las canciones que forman parte de su inminente nuevo álbum. Una de ellas fue «The thrill is gone», primer sencillo de adelanto. Aunque el vídeo saldrá oficialmente el próximo lunes, hoy en Muzikalia os lo ofrecemos en un estreno exclusivo para nuestra revista.

El próximo 30 de mayo Stormy Mondays estarán en Madrid, en el Café Berlín, para presentar sus nuevas canciones. Las entradas están disponibles para su compra anticipada en este enlace.

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