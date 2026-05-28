SERCH. foto

Estrenamos el sencillo de regreso de SERCH.

Casi dos años después del lanzamiento de su LP Introspectiva (Flor y Nata, 2024), disco que tuvo gran acogida por parte de la crítica, SERCH. regresan con un nuevo sencillo. Su título es «Santa Trinidad» y es el primer adelanto del que será su nuevo disco, No Control. Un trabajo que será el sexto de su carrera y que muestra al grupo barcelonés, a pesar de su larga trayectoria, todavía evolucionando y buscando nuevos sonidos.

SERCH. portada de Santa Trinidad

El nuevo álbum de SERCH. ha sido grabado entre Westbest Studios y Sonic Art Studios ( Barcelona). La producción y la mezcla han estado a cargo de Miquel Cellalbo. Lisandro Montes (Dorian) se encargó de la masterización, con Andrés Spee como ingeniero de sonido. No Control será el primer disco que lanzan SERCH. con Jordi Flores como miembro activo de la banda sustituyendo en los teclados y percusiones electrónicas a Carlos Vallecillos.

«Santa Trinidad», el sencillo con el que regresan SERCH. después de un tiempo de silencio, se presenta con un vídeo dirigido y filmado por Edu Carrasco con la colaboración de Ferran Pagés. La edición ha estado a cargo de Óscar Figueras. Un excelente y adictivo sencillo que muestra a SERCH. en plena forma y con nuevas ganas de seguir adelante, avanzando en su ya notable trayectoria.

Hoy, antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en Muzikalia el nuevo sencillo de SERCH., «Santa Trinidad».

SERCH. foto

(Fotos: Ferran Pagés)

Lavanda foto
20 de mayo de 2026
Te presentamos a Lavanda y estrenamos su nuevo sencillo
Paul Roadie foto
27 de abril de 2026
Estrenamos el nuevo videoclip del grupo granadino Paul Rodie
Bauer foto
23 de abril de 2026
Estrenamos el nuevo videoclip de Bauer
Onirya foto
21 de abril de 2026
Estrenamos el nuevo videoclip de Onirya
Stormy Mondays foto
17 de abril de 2026
Estrenamos el nuevo videoclip de Stormy Mondays
Gatoperro foto
14 de abril de 2026
Estrenamos el nuevo videoclip de Gatoperro, 'Gracias'
Valiente Bosque foto
9 de abril de 2026
Estrenamos el nuevo videoclip de Valiente Bosque
Apartamentos Acapulco
26 de marzo de 2026
Estrenamos el nuevo videoclip de Apartamentos Acapulco
panda bear
28 de mayo de 2026
Panda Bear y Sonic Boom anuncian nuevo disco conjunto, 'A ? of When'
Maruja
28 de mayo de 2026
El Festival de Rock de Andoain te trae gratis a Maruja, Las Petunias, Paco te quiero, Silitia y más
Karlus foto cabecera
28 de mayo de 2026
Karlus nos presenta su nuevo disco canción a canción
The Cramps
28 de mayo de 2026
Henry Rollins e Ian MacKaye rescatan las grabaciones The Cramps producidas por Alex Chilton
SERCH. foto
28 de mayo de 2026
Estrenamos el sencillo de regreso de SERCH.
jungle
28 de mayo de 2026
Jungle comparten un nuevo sencillo, 'The Wave'
Gilla Band
28 de mayo de 2026
Gilla Band regresan después de cuatro años con la canción 'Giraffe'
Kim Gordon
28 de mayo de 2026
Disfruta de una actuación de Kim Gordon en París
27 de mayo de 2026
Blockparty se celebrará en la sala Mon por las restricciones del ayuntamiento de Madrid
levitants
27 de mayo de 2026
levitants estrenan 'Señales', otro tema del que será su nuevo disco
Carolina Durante
27 de mayo de 2026
Carolina Durante encabeza y programa la nueva edición de Antioxidante en Bullas
Geese
27 de mayo de 2026
Geese actuarán en Paral·lel 62 el 3 de junio
TIENDA