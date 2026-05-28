Estrenamos el sencillo de regreso de SERCH.

Casi dos años después del lanzamiento de su LP Introspectiva (Flor y Nata, 2024), disco que tuvo gran acogida por parte de la crítica, SERCH. regresan con un nuevo sencillo. Su título es «Santa Trinidad» y es el primer adelanto del que será su nuevo disco, No Control. Un trabajo que será el sexto de su carrera y que muestra al grupo barcelonés, a pesar de su larga trayectoria, todavía evolucionando y buscando nuevos sonidos.

El nuevo álbum de SERCH. ha sido grabado entre Westbest Studios y Sonic Art Studios ( Barcelona). La producción y la mezcla han estado a cargo de Miquel Cellalbo. Lisandro Montes (Dorian) se encargó de la masterización, con Andrés Spee como ingeniero de sonido. No Control será el primer disco que lanzan SERCH. con Jordi Flores como miembro activo de la banda sustituyendo en los teclados y percusiones electrónicas a Carlos Vallecillos.

«Santa Trinidad», el sencillo con el que regresan SERCH. después de un tiempo de silencio, se presenta con un vídeo dirigido y filmado por Edu Carrasco con la colaboración de Ferran Pagés. La edición ha estado a cargo de Óscar Figueras. Un excelente y adictivo sencillo que muestra a SERCH. en plena forma y con nuevas ganas de seguir adelante, avanzando en su ya notable trayectoria.

Hoy, antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en Muzikalia el nuevo sencillo de SERCH., «Santa Trinidad».

(Fotos: Ferran Pagés)