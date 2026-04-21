Estrenamos el nuevo videoclip de Onirya

Onirya es un grupo de rock progresivo formado en 2023 en el Barrio de La Latina, en Madrid. En su música incluyen también elementos de post rock y grunge, creando un sonido potente y agresivo. En 2025 debutaron con un EP homónimo que contenía cinco canciones en castellano con las que empezaban a cimentar su estilo.

Un estilo que ha evolucionado bastante en el último año, sobre todo tras la incorporación de un segundo guitarrista, Eduardo Waló, que es también un reconocido compositor de rock progresivo. Novedades que han ido mostrando poco a poco, publicando algunos sencillos en vivo durante la segunda mitad de 2025 y, finalmente, un disco completo grabado en directo en la sala madrileña Barracudas.

En 2026 Onirya inician una nueva etapa marcada por el acceso a estudios profesionales y mejores equipos de grabacion, además de las novedades en la formación de la que hemos hablado anteriormente. Todo ello ha contribuido a potenciar su sonido y definir su estilo, una combinación de riffs potentes, melodías directas y pasajes atmosféricos.

Muestra de estos cambios es su nuevo sencillo, «Qué debe arder», tema que ya han grabado con Waló como segundo guitarrista. La canción se presenta con un videoclip, dirigido por Fio Vicente y Ernesto Grimaldi con la fotografía a cargo de la primera y editado por el segundo, grabado en Masterpro Studio.

Un vídeo que hoy estrenamos hoy en Muzikalia antes de su lanzamiento oficial, aprovechando para darte a conocer este nuevo grupo que seguramente gustará a los fans del rock progresivo.


