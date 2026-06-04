Elsten Torres foto

Estrenamos el nuevo videoclip de Elsten Torres

Elsten Torres, nacido en La Habana en 1965 aunque con menos de dos años se trasladó con su madre a los Estados Unidos, es un nombre imprescindible para entender la evolución del rock latino hecho en aquel país. En los 90 creó Fulano de Tal, una banda pionera y clave en el boom del crossover latino. Además ha creado canciones para artistas como Luis Fonsi, Alejandra Guzmán, David Bisbal, Antonio Carmona y muchos más. El pasado verano estuvimos hablando con él en Muzikalia.

El nuevo sencillo de Elsten Torres se titula «Estamos en Madrid». Una canción que nace de la nostalgia que su autor sintió tras regresar de un viaje a Madrid. Colabora en el tema Lucía Fernanda, hija del legendario Antonio Carmona, en una fusión de culturas, raíces y géneros musicales.

Elsten Torres Lucía Fernanda Estamos en Madrid portada

Al respecto de su nuevo sencillo, cuenta Elsten Torres que «cuando escribí ‘Estamos en Madrid’ sentía su latido, pero sabía que aún estaba buscando su voz. Le faltaba algo real, algo que llevara el alma de donde nace. Esa voz llegó con Lucía Fernanda. Su forma de habitar la canción – su timbre, su intención, su esencia – no solo la completó, la transformó. Le dio verdad y, de pronto, la canción se convirtió en todo lo que estaba destinada a ser’.

El nuevo sencillo de Elsten Torres, «Estamos en Madrid», saldrá mañana oficialmente y se presenta con un vídeo que hoy, un día antes de su publicación oficial, estrenamos en exclusiva en Muzikalia.

El lanzamiento de «Estamos en Madrid» coincide con una nueva visita de Elsten Torres a la ciudad. El próximo 10 de junio estará en Tempo Club junto a The Groove Family, Lucía Fernanda, Sebastián Caro y Fernando Reyes dentro de la programación del De Aquí Pallá Fest. Será el punto de partida oficial de la celebración de sus 30 años de carrera musical.

Elsten Torres cartel Tempo Club

(Foto: David Narbeki)

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