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Estrenamos el nuevo videoclip del grupo granadino Paul Rodie

Paul Rodie es un grupo granadino formado por Pablo Rodríguez (The Miskins Ronson, Los Chili) a la voz y guitarra, Beatriz (Niño Delta) al bajo, Irene (Blanca Adelfa) voz y guitarra, y Ángel (Mea Culpa)a la batería. En 2023 debutaron con un sencillo titulado «Algo Súper Especial», y desde entonces han ido creciendo y desarrollando una identidad muy cuidada. Su sonido, una combinación de guitarras con fuzz y pop melódico, recuerda a grupos como Teenage Fanclub o The Lemon Twigs.

El próximo 14 de mayo Paul Rodie publicarán su primer álbum. Un disco del que de momento no tenemos demasiados datos, aunque sabemos que ha sido grabado en Granada, en los estudios de Carlos Díaz y Deshollinador Hot Studio, con mezclas y masterización a cargo de Jaime Beltrán. También parece seguro que esta será su portada.

Antes de publicar el disco, esta semana saldrá el vídeo de su último sencillo, «Está bien». Un videoclip que hoy, antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en Muzikalia.

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