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Te presentamos a Lavanda y estrenamos su nuevo sencillo

Lavanda es un grupo de rock malagueño formado en 2024. Sus integrantes son Raúl García (guitarra), Pepe Martínez (voz y teclados), Pedro Benítez (bajo) y Juanan Aguilera (batería). En su música apuestan por un sonido intenso y emotivo, de atmósferas envolventes y explosivas. Combinan melodías pegadizas y ritmos contagiosos con letras que hablan de deseo, de fragilidad y del impulso humano de sentirse unido a otras personas.

En mayo de 2025 Lavanda publicaron su primer EP, Peligro de Invasión. Un disco del que extrajeron varios sencillos y que les sirvió para actuar en diferentes salas y festivales de su entorno. Hace unas semanas empezaron a presentar las canciones que formarán parte de su primer álbum. El disco, Un Sueño Cercano, ha sido grabado y mezclado en Wave Nation Studio (Ronda, Málaga) por Jose María Tornay.

El segundo adelanto del primer álbum de Lavanda es «Fantasmas de Ayer», una canción en la que destapan su lado más indie sin perder su característico sonido emocional y energético. Unas melodías evocadoras van marcando una progresión que hace avanzar la canción hasta un potente final, dando la sensación de un viaje que arranca melancólico y acaba con esperanza. Esa misma progresión se observa en la letra, que también transita desde la incomodidad hasta la aceptación.

Esa dualidad se ha trasladado a imágenes en un vídeo producido, grabado y editado por la propia banda en Málaga. Un diálogo entre pasado y presente a través de dos planos narrativos: los recuerdos obsesivos frente a la reconciliación.

Hoy en Muzikalia, antes de su lanzamiento oficial, estrenamos el vídeo de Lavanda para su sencillo «Fantasmas de ayer».

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