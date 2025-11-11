Flor y Trol debuta con el álbum SAMI

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Flor y Trol es el proyecto musical de Sofía Rodríguez, nacida en el País Vasco. Un proyecto que arranca hace apenas un año, aunque Sofía atesora amplia experiencia como batería en diferentes formaciones. Fue en 2024 cuando, finalmente, decidió fusionar su pasión por la batería con la composición e interpretación de sus propias canciones.

Ese mismo año 2024 publicó su primer disco, un EP que sirvió de antesala para su primer álbum, SAMI. Un disco que vio la luz el pasado mes de octubre y que contiene 10 canciones encapsuladas en menos de media hora. Son, por tanto, temas breves, concisos y directos, que parten en algunos casos de las propias experiencias para compartirlas con quienes se acerquen a escuchar el disco. Las letras abordan temas como la autenticidad y la perseverancia cuando las cosas se poden difíciles. Todo ello perfectamente engarzado con melodías pegadizas y una instrumentación potente que contribuyen a a que las canciones perduren más allá de sus mensajes o sus llamadas a la reflexión. Ahí está la fiereza pop de canciones como «SAMI», o un tema tan contagioso como «Dukesa». También hay espacio para propuestas más acústicas, más íntimas, como en la canción que cierra el disco, «Soltar el cielo azul», que justamente llega después de la canción más rockera del disco, «Ámame o prúdete».

SAMI, el primer disco en formato largo de Flor y Trol, fue grabado a principios de este año en el estudio Higain, producido por la propia Sofía con el apoyo de Haritz Harreguy. Ella es la autora de todas las canciones, que tomaron forma en su estudio casero antes de ser llevadas al estudio de grabación para ser adaptadas e interpretadas junto a los músicos que la acompañan en sus directos.

A continuación puedes escuchar este primer álbum de Flor y Trol, SAMI.

Flor y Trol estará este viernes 14 de noviembre presentando sus nuevas canciones en Helldorado, Vitoria/Gasteiz. Entradas aquí.