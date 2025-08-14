Hermanos Gutiérrez presentaron su nuevo disco en KEXP

Hermanos Gutiérrez, el dúo de hermanos ecuatoriano-suizo compuesto por Estevan y Alejandro Gutiérrez lanzaban el pasado año su interesante segundo trabajo, Sonido Cósmico.

Al igual que su predecesor, fue producido por el «tercer hermano», Dan Auerbach (líder de The Black Keys). Mientras que su disco anterior El Bueno Y El Malo evocaba el desierto, un sol abrasador y carreteras caniculares, el nuevo trabajo eleva al oyente, invocando la insondable expansión del espacio exterior y un mundo más allá del nuestro.

Estos días lo presentaban en los estudios de la radio de Seattle KEXP donde interpretaban cuatro canciones:

Lágrimas Negras / El Fantasma

Sonido Cósmico

Cumbia Lunar

Until We Meet Again

Disfruta el concierto de Hermanos Gutiérrez en KEXP