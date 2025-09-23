Hispanidad 2025 llega con Bomba Estéreo, Babasónicos, Alizzz, María José Llergo y más

La Comunidad de Madrid celebrará del 3 al 12 de octubre la quinta edición de Hispanidad 2025, una cita que llenará la capital de música, literatura, cine, danza y folclore bajo el lema “Todos los acentos caben en Madrid”.

Con más de 200 actividades en cerca de 70 escenarios, participarán artistas de 23 nacionalidades. Entre los momentos más destacados se encuentra el concierto de Gloria Estefan, que ofrecerá un repaso a sus 50 años de carrera el domingo 5 de octubre en la Plaza de Colón, y la tradicional Cabalgata de la Hispanidad que recorrerá la Gran Vía ese mismo día por la tarde.

La música volverá a ser protagonista con conciertos gratuitos en plazas emblemáticas y en salas de la red Madrid en Vivo. Además de Gloria Estefan, se presentarán nombres como Bomba Estéreo, Miranda!, Babasónicos, Eliades Ochoa, Alizzz, Silvana Estrada, María José Llergo, Los Estanques & El Canijo de Jerez, Mocedades y Los Panchos, entre muchos otros. No faltarán propuestas de flamenco, jazz latino, música clásica, ritmos urbanos y folclore, con Argentina como país invitado y un despliegue que abarca desde grandes escenarios como Plaza de España o Puerta del Sol hasta espacios culturales más íntimos como el Museo Cerralbo o la Casa Museo Lope de Vega.

El programa también ofrece una amplia oferta familiar con espectáculos de clown, circo, títeres y pasacalles, así como teatro y artes escénicas de compañías latinoamericanas, exposiciones y visitas guiadas. Destaca el homenaje a Mario Vargas Llosa con un ciclo de cine que culminará el 6 de octubre en los Teatros del Canal.

Más información y programa completo, en su web.