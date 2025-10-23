Javier Corcobado canta con Alaska ‘Dame un beso de cianuro’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

«Dame un beso de cianuro» es el quinto single extraído del nuevo doble álbum de Javier Corcobado, Solitud y Soledad (Intromúsica. 2025), el vigésimo de su carrera discográfica, y que sirve como celebración, junto a una gira mundial, de sus 40 años de trayectoria discográfica.

Solitud está formado por 10 nuevas composiciones originales, y Soledad contiene versiones regrabadas de 10 de sus canciones míticas, con colaboraciones de artistas de la talla de Alaska, Andrés Calamaro, Marc (Dorian), Jorge Martí (La Habitación Roja), Nacho Vegas y Aintzane con G de Gloria.

«Dame un beso de cianuro», que llega tras «Qué maravilla sería», «Devorar la vida», «No tengo remedio» y «Ansiedad del tiempo, se compuso en momentos límite de su vida, cuando su lado femenino eclipsaba casi por completo al masculino, relegándolo a una vida ermitaña. La mujer que había en Él, Sandra Corcobator, salía de noche a pinchar música y a bailar esplendorosamente, dejando a Javier oculto en un ático de Malasaña.

Como cuenta: «La hemos regrabado este año con mi banda, y con la colaboración estelar de Alaska. Supe de Alaska, porque Kaka de Luxe era mi grupo punk español favorito.



La conocí en persona en el concierto de los Ramones de 1980 en Madrid. Desde entonces, he seguido y admirado su carrera artística hasta el día de hoy. Entre 1994-96 compartimos casa, gustos musicales y cinematográficos, nos hicimos buenos amigos, y pactamos hacer una colaboración algún día. Tras 30 años, eso se ha hecho realidad».

La amistad entre ambos hizo que Fangoria le prestaran el estudio Vulcano en 1995 para grabar Arco iris de lágrimas junto a Los Chatarreros de Sangre y Cielo. En 2019, de que Olvido y Nacho versionaran su canción «Coches de choque».

Escucha ‘Dame un beso de cianuro’ de Javier Corcobado feat. Alaska