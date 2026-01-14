Kala’an Boys presentan su primer disco este viernes en Madrid

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Kala’an Boys es un grupo de Albacete cuya propuesta musical mezcla surf rock, western atmosférico, exótica y ritmos fronterizos. Entre sus influencias podemos encontrar desde la música de Link Wray, The Shadows o Ennio Morricone, hasta los sonidos más psicodélicos y latinos de los 60 y 70. Con todos esos mimbres, Kala’an Boys proponen un viaje instrumental por paisajes desérticos, playas salvajes y películas de serie B.

En 2025 el grupo publicó su primer EP, Midnight Relámpago. Un disco que contiene cinco temas originales que oscilan entre el misterio crepuscular y la explosión rítmica, grabado y mezclado en Villa de Ves por Miguel Ángel Gascón de Calypso Studios.

<a href="https://kalaanboys.bandcamp.com/album/midnight-rel-mpago">Midnight Relámpago de Kala´an Boys</a>

En vivo Kala’an Boys combinan potencia sonora con una cuidada estética cinematográfica. Algo que podrás comprobar si te acercas este viernes 16 de enero a El Perro de la Parte de Atrás del Coche, en Madrid, donde estarán presentando su música acompañados de otro grupo destacado de la escena surf independiente, Los Ahorcados. Estos últimos presentarán su nuevo espectáculo cargado de ritmos exóticos y sonidos lejanos, y alguna sorpresa más. Las entradas están disponibles en este enlace de compra anticipada.