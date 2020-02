Khalid y Disclosure vuelven a colaborar juntos

Khalid ha conquistado el mundo desde que lanzó su primer single, el 5 veces Platino “Location”. Tras irrumpir en la escena musical, firmó un contrato con el sello Right Hand Music Group/RCA Records y luego lanzó su álbum debut, el doble Platino, American Teen. Su segundo álbum, Free Spirit (2019), con gran éxito de crítica, fue uno de los álbumes seleccionados por el New York Times además de ser definido como “excelente” por Associated Press. El álbum, que recibió el Disco de Platino, debutó en el No.1 en la lista Billboard Top 200 e incluye el single multiformato “Talk”, que ha sido nominado a los Grammy y alcanzó el No.1. “Free Spirit” ha cosechado más de 5.300 millones de streams en todo el mundo. Khalid, supera los 16 mil millones de streams en todo el mundo, ha sido nominado a 6 Grammys y ha ganado numerosos premios, incluidos múltiples American Music Awards, un Billboard Music Award, un Teen Choice Award, un MTV Video Music Award y un MTV Woodie Awards. Ha colaborado con algunas de las estrellas más importantes de la música incluidos sus singles No.1 “Love Lies” (con Normani), “Eastside” (con Halsey y Benny Blanco), así como éxitos con los artistas Billie Eilish, Shawn Mendes, Marshmello y más.

Por su parte Disclosure o lo que es lo mismo, Brother’s Guy y Howard Lawrence comenzaron a publicar música siendo todavía adolescentes; en la actualidad, con 10 años de experiencia, el dúo ya ha dado la vuelta al mundo varias veces y han sido cabeza de cartel de festivales como Glastonbury o Reading & Leeds y han agotado entradas en varios recintos como el Madison Square Gardens de Nueva York y el Alexandra Palace de Londres. Con millones de discos vendidos, el dúo ha trabajado con algunos de los artistas más destacados del mundo, entre los que se encuentran Khalid, Sam Smith, The Weeknd y Lorde. Su colaboración con Khalid en el nuevo single “Know Your Worth” es su primera publicación musical de 2020 que suma a un calendario en conciertos en festivales como Coachella, Primavera y Lovebox, entre otros que se anunciarán próximamente.

“Know Your Worth” es la segunda colaboración entre Khalid y Disclosure tras el éxito mundial del número 1 “Talk”, que fue nominado al Grammy.