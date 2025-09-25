Kit Sebastian presentan un nuevo sencillo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Kit Sebastian, el dúo formado por Merve Erdem y K. Martin, regresa con un nuevo single titulado “Certain Things You Can’t Explain (I’ll Just Let Myself Go)”, editado por Brainfeeder.

El tema bebe de los grandes arreglistas de la chanson francesa y las bandas sonoras, como François de Roubaix o Michel Legrand, transformando una melodía melancólica en una pieza juguetona y sofisticada. Su esqueleto instrumental se articula en torno a una guitarra eléctrica de 12 cuerdas con ecos de cromatismo azerí, enriquecida con metales, cuartetos de cuerda, cuica y glockenspiel.

En la grabación colaboran Muné Sugiyama (trompeta), Nicole Barracks (violín) y Theo Guttenplan (batería, violonchelo), mientras que Merve deslumbra con una interpretación vocal marca de la casa.

El videoclip, dirigido por ella misma, mezcla ternura y absurdo en una atmósfera que recuerda tanto a Éric Rohmer como a Pedro Almodóvar, mostrando un picnic onírico entre globos rojos, flores, cintas de casete y verduras, como una despedida otoñal a los últimos días de verano.

Escucha ‘Certain Things You Can’t Explain (I’ll Just Let Myself Go)’ de Kit Sebastian