Lo último:
Kit Sebastian
Noticia

Kit Sebastian presentan un nuevo sencillo

Redacción MZK

Kit Sebastian, el dúo formado por Merve Erdem y K. Martin, regresa con un nuevo single titulado “Certain Things You Can’t Explain (I’ll Just Let Myself Go)”, editado por Brainfeeder.

El tema bebe de los grandes arreglistas de la chanson francesa y las bandas sonoras, como François de Roubaix o Michel Legrand, transformando una melodía melancólica en una pieza juguetona y sofisticada. Su esqueleto instrumental se articula en torno a una guitarra eléctrica de 12 cuerdas con ecos de cromatismo azerí, enriquecida con metales, cuartetos de cuerda, cuica y glockenspiel.

En la grabación colaboran Muné Sugiyama (trompeta), Nicole Barracks (violín) y Theo Guttenplan (batería, violonchelo), mientras que Merve deslumbra con una interpretación vocal marca de la casa.

El videoclip, dirigido por ella misma, mezcla ternura y absurdo en una atmósfera que recuerda tanto a Éric Rohmer como a Pedro Almodóvar, mostrando un picnic onírico entre globos rojos, flores, cintas de casete y verduras, como una despedida otoñal a los últimos días de verano.

Escucha ‘Certain Things You Can’t Explain (I’ll Just Let Myself Go)’ de Kit Sebastian

También te puede gustar

bon jovi

Bon Jovi anuncia concierto en Madrid

Redacción MZK
Elton John

Libro: Yo. Elton John (Reservoir Books)

Juan F. Trillo

Santigold produce lo nuevo de Devo

Redacción MZK
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien