Kula Shaker lanza nuevo disco con su formación original

Kula Shaker vuelven con su formación original para entregar un nuevo disco, Wormslayer, que será publicado en todo el mundo el próximo viernes 30 de enero.

La formación original, compuesta por Crispian Mills (voz/guitarra), Alonza Bevan (bajo), Paul Winterhart (batería) y Jay Darlington (órgano Hammond), vuelve con un trabajo que como su propio líder recalca: «Espero que disfruten de los giros inesperados que ofrece este nuevo disco. Siempre nos encantaron esos discos psicodélicos con grandes canciones, gran producción, gran narrativa y que te transportaban a un viaje.

Siempre nos sumergimos en ese tipo de experiencia, porque somos ese tipo de banda. Kula Shaker tiene vida propia. Somos solo pasajeros, viéndolo suceder en tiempo real».

Del disco se han extraído los sencillos «Charge of the Light Brigade», «Broke as Folk», «Be Mercyful» y la reciente «Lucky Number» que lo abrirá.

Estas serán las canciones de ‘Wormslayer’ de Kula Shaker

1. Lucky Number

2. Good Money

3. Charge of the Light Brigade

4. Little Darling

5. Broke As Folk

6. Be Merciful

7. Shaunie

8. The Winged Boy

9. Day For Night

10. Wormslayer

11. Dust Beneath Our Feet