Lambchop comparten nuevo tema, 'Stella'

Lambchop ha anunciado su nuevo álbum, Punching The Clown, que saldrá a la venta el 21 de agosto a través de City Slang. Será su primer álbum en casi cuatro años, tras The Bible.

Grabado en tres días en April Base, el álbum reúne al líder de la banda, Kurt Wagner, con el productor Ryan Olson, junto a Andrew Broder en la guitarra, Justin Vernon en el banjo y un coro de seis voces dirigido por Blake Morgan. Mark Nevers se encargó de la grabación y la mezcla.

Ya conocíamos «Weakened», ahora llega «Stella». Si «Weakened» se presentaba como un himno para los espíritus frágiles en un mundo febril, «Stella» habita un territorio de luminosa contención. La guitarra y el banjo se entrelazan delicadamente bajo la presencia constante de un coro que atraviesa la canción con elegancia y serenidad, anticipando una de las señas de identidad de Punching The Clown: la capacidad de encontrar una enorme profundidad emocional a partir de elementos mínimos.

Sobre la canción, Kurt Wagner comenta: “Anoche tuve un sueño muy largo en el que acababa en medio del bosque tocando la guitarra y cantando. Cuando terminé y regresaba hacia mi coche, había algunas personas entre los árboles que mostraban su aprobación. Me hizo sentir bastante bien. No tengo ni idea de qué significaba aquello. Algunas canciones son como los sueños. ‘Stella’ fue una de ellas.”

Escucha ‘Stella’ de Lambchop