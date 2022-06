Lambchop tienen nuevo disco, ‘The Bible’

Un año después de su última obra, Showtunes (Merge Records 2021), Lambchop anuncian su nuevo trabajo.

El próximo mes de septiembre, día 30, verá la luz The Bible del que su líder, Kurt Wagner, comenta: “Tenía la idea de que no soy una persona religiosa, pero sí creo que hay una espiritualidad en muchas personas y no son religiosas. No tienes que ser religioso para ser una persona espiritual, ¿verdad? Simplemente no tienes que hacerlo, debería haber una aceptación o una forma de reconocer la espiritualidad sin que sea abiertamente religiosa”.

En cuanto a la grabación, en el sofocante verano de 2021, Wagner se encontró en Minneapolis, en una fábrica de pintura fuera de servicio convertida en espacio de práctica. Se encomendó al pianista Andrew Broder y a su socio de producción, Ryan Olson. “Ryan y Andrew son como dos caras de mi personalidad”, dice Wagner. “Y si los pones en equipo, me representan”. Esta sería la primera vez que Wagner permite que alguien más, sin mencionar a alguien sin ningún tipo de conexión con la santa y vieja Nashville, produzca un disco de Lambchop.

Las sesiones le recordaron esos días lejanos en el Springwater Supper Club en Nashville, cuando llevó por primera vez la fiesta posterior a su casa y nació Lambchop. Pero tal vez porque esta vez no fue él quien hizo las reglas de la fiesta posterior, la música en The Bible es más impredecible que nunca en un disco de Lambchop. “Y eso es alegría”, dice Wagner, “siento que en lo que he estado haciendo todo este tiempo. Se trata realmente de no obsesionarme demasiado con ser un jodido músico serio y disfrutar de la compañía del otro. Es algo social que hacemos juntos. Y debería ser agradable. Si no lo es, lo que creo que termina siendo para la mayoría de los músicos a medida que pasan sus carreras haciéndolo, se convierte en algo bastante triste. Y cuando lo veo venir, no lo quiero en mi vida. Eso es como, ¿por qué hacerlo si no lo estás disfrutando? Este es el nuevo álbum de Lambchop, nacido en un lugar nuevo, pero a partir de un proceso que descubrió por primera vez en Nashville, el que lo ayudó a encontrar su propia voz en primer lugar”.

The Bible viene anticipado por la canción “Police Dog Blues”, con una aire jazzístico y la experimentación electrónica ya mostrada en sus últimos pases. Sobre ella comenta:

“Durante la agitación rodeando la horrenda injusticia en Minneapolis en 2020, yo he vuelto a escuchar la canción de Blind Blake, ‘Police Dog Blues’. Fue originalmente grabada en 1929, el año que nació mi padre y parece que John Pelar la transmitió en su programa el 11 de septiembre de 1968. Fue engañosamente optimista musicalmente y no lo recordaba en absoluto. Entonces recordé que un perro policía es un pastor”.

El impactante y cargado video de la canción fue generado en el motor gráfico Unreal 3D y dirigido por Isaac Gale. Producido en realidad virtual para lograr las imágenes más inquietantes, Joe Midthun usó Unreal Engine y Visions of Chaos para configurar eventos como perros simplemente dando vueltas o un maremoto de policías entrando en un suburbio, y esperaban accidentes felices de la IA. “Tomamos al perro policía del título de la canción literalmente e imaginamos una ciudad, posterior al apocalipsis policial, invadida por pastores alemanes que simplemente hacían lo suyo”, dice Gale, “Privilegio blanco y apatía ante la desastrosa realidad. No creo que sea exagerado comparar a la policía en Minneapolis, donde vivimos yo y los productores del disco, Ryan Olson y Andrew Broder, con un desastre catastrófico provocado por el hombre”.

Escucha ‘Police Dog Blues’ de Lambchop

Estas serán las canciones de ‘The Bible’ de Lambchop

1. His Song Is Sung

2. Little Black Boxes

3. Daisy

4. Whatever Mortal

5. A Major Minor Drag

6. Police Dog Blues

7. Dylan At The Mouse Trap

8. Every Child Begins The World Again

9. So There

10. That’s Music

Foto: Mickie Winters