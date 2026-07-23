Lambchop presenta su nueva canción 'The New World Wave'

Lambchop regresa con un nuevo álbum, Punching The Clown, que saldrá a la venta el 21 de agosto a través de City Slang. Será su primer álbum en casi cuatro años, tras The Bible.

Grabado en tres días en April Base, el álbum reúne al líder de la banda, Kurt Wagner, con el productor Ryan Olson, junto a Andrew Broder en la guitarra, Justin Vernon en el banjo y un coro de seis voces dirigido por Blake Morgan. Mark Nevers se encargó de la grabación y la mezcla.

Ya conocíamos «Weakened» con la participación de Justin Vernon de Bon Iver al banjo y «Stella», ahora llega «The New World Wave», un tercer adelanto que continúa ahondando en un universo en el que como cuenta Kurt Wagner: «A principios de 2024, mientras iba a echar gasolina, escuché una canción en la radio. Solo un banjo rasgueado con un acorde minimalista y un pequeño grupo de voces. Parecía perfecta en ese momento, al igual que el momento en sí mismo. Nunca supe quién era, sonaba como un góspel country de los primeros tiempos. En un tiempo de búsqueda, descubrí un tipo de canto góspel conocido como canto melódico.

Se dice que comenzó a finales del siglo XIX en Escocia. Se extendió a los Apalaches y se convirtió en una raíz poco conocida del gospel y el country estadounidenses… un canto a capella espontáneo, de llamada y respuesta, dirigido por un clérigo con un coro de cantantes que revelaba la belleza y el poder puros de la voz humana con sus singulares matices. Su sencillez sin adornos daba peso a las palabras al ser cantadas. Quería grabar un disco que emulara este tipo de música».

Escucha ‘The New World Wave’ de Lambchop