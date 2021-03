Lambchop tendrán nuevo disco en mayo

Lambchop tendrá nuevo disco llamado Showtunes, que sigue el lanzamiento de This (is what I wanted to tell you) en 2019 y se publicará el próximo 21 de mayo a través de City Slang.

Recordamos que el pasado otoño publicaban el álbum de versiones Trip. Grabado en diciembre de 2019 en Battletapes en Nashville, TN y producido, diseñado y mezclado por Jeremy Ferguson, sonaba a la culminación del catálogo más antiguo de la banda fusionado con trabajos recientes. Había una soltura y libertad que recuerda a su sonido más antiguo mezclado con un grupo de sofisticación e innovación derivadas del proceso de tocar juntos durante tanto tiempo.

Ahora llega Showtunes, como lo ha hecho tantas veces a lo largo de su variada y fascinante carrera, Kurt Wagner da un nuevo paso en su habitual capacidad de innovar. Al tomar pistas simples de guitarra y convertirlas en pistas de piano midi , “de repente descubrí que podía” tocar “el piano”, dice. “Fue una revelación que a partir de esas conversiones pude manipular cada nota y sumar, restar, arreglar los acordes y la melodía en una forma que no tenía ninguna de las limitaciones que tenía con mis métodos anteriores de escribir con una guitarra “.

Lo nuevo de Lambchop viene anticipado por el single ‘A Chef’s Kiss’ que según Wagner: “La canción es un reflejo de la naturaleza temporal de la vida y, en última instancia, de la canción en sí. “A Chef’s Kiss “, que es un gesto hacia algo perfeccionado o bien hecho, incluso amado”.

Escucha lo nuevo de Lambchop