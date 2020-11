Lambchop editan el disco de versiones TRIP

En el otoño de 2019, Kurt Wagner de Lambchop tuvo una idea única: en lugar de continuar lo que se convertiría en una gira económicamente desastrosa, invitaría a la banda a Nashville para hacer un álbum como una forma de brindarles un apoyo financiero similar y darse cuenta de algo tangible en el proceso. Cada miembro de la banda se encargó de elegir una canción para que la banda la versionara y dirigir la sesión de grabación a finalización cada día.

Grabado del 2 al 7 de diciembre de 2019 en Battletapes en Nashville, TN y producido, diseñado y mezclado por Jeremy Ferguson (con la excepción de ‘Reservations’ que fue co-mezclada por Ferguson y Matthew McCaughan, TRIP suena como una culminación del catálogo más antiguo de la banda fusionado con trabajos recientes. Hay una soltura y libertad que recuerda a su sonido más antiguo mezclado con un grupo de sofisticación e innovación derivadas del proceso de tocar juntos durante tanto tiempo. El título TRIP se refiere a las circunstancias que rodearon su creación y la esfuerzo de “viajar” en sí. “También parece describir una vida en la música y las situaciones que creamos en nuestra vida como banda a lo largo de los años “, agrega Wagner. ” Ha sido un viaje … “

Estas son las canciones de lo nuevo de Lambchop

1. Reservations

2. Where Grass Won’t Grow

3. Shirley

4. Golden Lady

5. Love Is Here and Now You’re Gone

6. Weather Blues