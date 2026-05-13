Lambchop

Lambchop tendrá nuevo disco el próximo agosto

Lambchop ha anunciado su nuevo álbum, Punching The Clown, que saldrá a la venta el 21 de agosto a través de City Slang. Será su primer álbum en casi cuatro años, tras The Bible.

Grabado en tres días en April Base, el álbum reúne al líder de la banda, Kurt Wagner, con el productor Ryan Olson, junto a Andrew Broder en la guitarra, Justin Vernon en el banjo y un coro de seis voces dirigido por Blake Morgan. Mark Nevers se encargó de la grabación y la mezcla.

Como cuenta Wagner: «A principios de 2024, escuché una canción en la radio de camino a la gasolinera. Solo un banjo rasgueado con un acorde minimalista y un pequeño grupo de voces. Parecía perfecta en ese momento, como el momento en sí mismo. Nunca supe quién era; sonaba un poco a gospel country primitivo.

En mi búsqueda, descubrí un tipo de canto gospel conocido como canto a capela. Se dice que se originó a finales del siglo XIX en Escocia. Emigró a los Apalaches y se convirtió en una raíz poco conocida del gospel y el country estadounidenses. Un tipo de canto a capela espontáneo, de llamada y respuesta, dirigido por un clérigo con un coro de cantantes. Revelaba la belleza y el poder puros de la voz humana con sus singulares matices. Su sencillez, sin adornos, daba peso a las palabras al ser cantadas. Quería hacer un disco que emulara este tipo de música».

Ya puedes escuchar su primer sencillo, «Weakened»:

Estas serán las canciones de ‘Punching the clown’ de Lambchop

1. Just west of Nicollet
2. A doctor in the house
3. Weakened
4. Stella
5. Punching the clown
6. White people
7. The new world wave
8. Andrew Jackson ass hat
9. Afterburner
10 .Cigar
11. To do
12. No Chicago

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