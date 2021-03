Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que aprovechamos para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

The Go! Team – World remember me now

Dreamer Boy – Let’s hold hands ft. Melanie Faye

La La Love You – La canción del verano

Laura Sam y Juan Escribano – Nadie nada

Ede, Xoel López – Quemas

Joel Reyes – 20 años

Greta Van Fleet – Broken bells

U.S. Girls – 4 American Dollars (Buffetlibre Remix)

b1n0 con El Petit de Cal Eril – DAUS

Jungle – Keep moving

Espanto – Fotos con las autoridades

Black Midi – John L

Lea Leone – Oxígeno

Soleá Morente – Todo lo que te quiero (ASMR) para ti

Sofía Comas con Sheila Blanco – Silencio en el nido

Eva Ryjlen – Bailas

Maika Makovski – Love you til I die

Calavera – Ámbar (con Eva Amaral)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Betamax – Fundido en negro

Hace un par de semanas te hablábamos, en esta misma sección, del regreso de Betamax tras casi cuatro años de silencio. El 9 de abril publicarán su nuevo álbum, El Mundo Sigue Girando, del que entonces te adelantamos su tema “Corazones de papel”. Ahora vuelven a nuestras canciones de la semana con “Fundido en negro”, un tema con raíces funk y soul, crepuscular e hipnótico, en el que destacan el uso del theremin, el reverb de las guitarras y los inquietantes coros femeninos.

Noble Savage – Take a walk with fate

Noble Savage es un proyecto de dark wave y post punk revival que nace en Los Angeles, California, tras el cual se encuentra el cineasta mexicano Hari Sama. De él te hablamos en Muzikalia hace unos meses con el estreno de su sencillo “Leap into shade”. Esta semana ha vuelto a estar de actualidad con un nuevo tema, “Take a walk with fate”, inspirado por el personaje de Villanelle, la fascinante asesina de la serie Killing Eve. Una canción que juega con el pop y el synth wave cuyo vídeo, por primera vez, no ha sido dirigido por el propio Hari Sama sino por el director mexicano Jorge O. Patiño.

Rick Treffers – The best of your days

En el podcast de El Telescopio de esta semana pudiste escuchar lo nuevo de Rick Treffers, músico holandés afincado desde hace años en Valencia. Previamente se ha dado a conocer con diversos nombres, como El Turista Optimista o Mist. Hace ya un tiempo que publica con su propio nombre, y en las últimas semanas ha lanzado dos sencillos de anticipo de su nuevo disco, Looking For A Place To Stay, que se encuentra en proceso de financiación mediante micromecenazgo (junto a otro disco en holandés) y si todo sale según lo previsto lo lanzará Skipping Records el 6 de mayo.

Fabián con Iván Ferreiro – El rey pescador

Fabián se encuentra, desde el pasado mes de diciembre, embarcado en un proyecto llamado Explicar los Pájaros en el que mensualmente reinventa algunas canciones que han formado parte de sus seis discos. Lo hace, además, con la colaboración de otros artistas: hasta ahora habían participado Andrés Suárez, la poetisa Elvira Sastre y Anne Lukin. El mes de marzo le ha llegado el turno a “El rey pescador”, canción incluida en su último disco El Rumor de los Tiempos (2019). En este caso el artista invitado es Iván Ferreiro.

Jordi Maranges – La balada del hombre penetrado

Jordi Maranges fue cantante de El diablo en el Ojo, una de las bandas más interesantes del panorama indie nacional de finales de los 90s. Ahora en solitario, después del celebrado EP Sentimental vol II, lanza un nuevo single con FEP producciones titulado “La balada del hombre penetrado”. Un tema que reflexiona en clave pop sobre el género, la masculinidad y los límites del deseo con influencias del pop romántico de los 70s, de las bandas sonoras de aquella época y el pop electrónico de artistas actuales como Jay Jay Johanson, La Bien Querida o John Grant.