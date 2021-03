Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Se trata de recordar algunas de las canciones que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que aprovechamos para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Luna Valle – Cultura audiovisual

Joe Strummer – Junco partner

Ramon Aragall – Yo te entiendo

Junco y Mimbre – Equilibri

Crudo y Pimento – Un clavel

Emy – Inconvenient

The Sand – California

Delaporte, Amaral – Las montañas

The Chills – Destiny (live)

Noga Erez – Story (feat. Rousso)

Lucy Dacus – Thumbs

Red Ribbon – Renegade

Mikel Erenxtun & Anni B Sweet – Ángel en llamas

La Casa Azul – Entra en mi vida

Víctor Fraile – Son de Luna

Joana Serrat – Pictures

Paul McCartney – The kiss of Venus III Imagined: Dominic Fike

Zahara – Taylor

La La Love You – La canción del verano

Manel – L’amant malalta

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Nassim – Como yo

Nassim es un artista nacido en Valencia de ascendencia francesa. Empezó su carrera en 2008 como compositor e intérprete, aunque solo recientemente ha empezado su proyecto en solitario. Esta semana ha lanzado su último sencillo, “Como yo”. Puedes conocer más sobre Nassim siguiendo su cuenta de Instagram.

Los Pilotos con Pedrina – Cenizas en el piso

Esta semana Casa Maracas ha publicado “Cenizas en el piso”, segundo avance de Alianza Atlántica, el nuevo álbum de Los Pilotos, de próxima edición. Este segundo single es la primera de las dos colaboraciones con la artista colombiana Pedrina, autora de la letra y coautora de la música junto a Banin, que se incluyen en el álbum. El vídeo de “Cenizas en el piso” ha sido realizado por la productora audiovisual Pareja de Hecho.

Pablo Fugitivo y Miguel Ángel Escrivá – Fuegos de artificio

El cantautor malagueño Pablo Fugitivo presentó hace unos días un nuevo single de su último trabajo, Voy Solo. En esta ocasión lo hace acompañado por Miguel Ángel Escrivá, líder de la banda valenciana Santero & Los Muchachos, en una nueva versión de “Fuegos de Artificio”. El videoclip ha sido rodado por Samuel La Ventana en Málaga y hace alusión a las dificultades actuales para conectar y poder hacer música en estos tiempos de pandemia.

Betamax – Corazones de papel

Tras casi tres años y medio de silencio desde la publicación de Súper Drama, el dúo Betamax regresa con su cuarto disco, El Mundo Sigue Girando, que se publicará el 9 de abril. Su primer single de adelanto se titula “Corazones de papel”, un power pop eléctrico, guitarrero, con un estribillo que funde sus raíces en el folk rock al estilo Byrds con las guitarras Rickenbacker de 6 y 12 cuerdas sonando junto a la espléndidas armonías vocales.

Staytons con Nat Simons – Corazón de latón

Apenas hace unas semanas que la joven banda Staytons pasaron por nuestra PlayList Emergente con “Fiesta de los ochenta”, primer adelanto de su nuevo álbum, y hoy los tenemos en nuestras canciones de la semana con este nuevo sencillo. Se trata de “Corazón de latón”, una colaboración de Staytons con la cantante y compositora española Nat Simons.

Conttra con Sidonie – De cine

Hace unos días te informábamos de la publicación de Bobo Club, el nuevo disco de Conttra. Un disco en el que el cuarteto barcelonés maniobra levemente hacia terrenos más bailables de electropop glam. Bobo Club incluye interesantes colaboraciones entre las que figura esta canción, “De cine”, con Sidonie.

Goose – Losing you

Los belgas Goose, según NME “la respuesta europea a la new rave music”, arrasaron el pasado año con un sencillo, “Heaven”, que les situaba en la cresta de la ola electrónica. Una canción incluida en Something New, su nuevo álbum, que ha visto la luz esta semana y que incluye cinco canciones con sus respectivas remezclas. Entre esas canciones está “Losing you”, cuyo vídeo, como en el resto de piezas del álbum, ha estado a cargo del artista visual Bart Stolle.