Esta noche se ha celebrado la ceremonia de entrega de los Premios Grammy 2025, uno de los acontecimientos del año para la música. No debería sorprender a nadie que la artista más nominada de la noche fuera Beyoncé , cuyo álbum de 2024 Cowboy Carter le valió la friolera de 11 nominaciones.

Tampoco sorprende que haya sido la gran triunfadora de esta edición de los Grammy, al ganar el premio a la Mejor interpretación de dúo o grupo del country por su colaboración «II Most Wanted» con Miley Cyrus, aparte de volver a hacer historia por llevarse a casa el trofeo al Mejor álbum del country, lo que la convierte en la primera mujer negra en ganar una categoría de música country en medio siglo, además del mejor álbum del año, el premio más codiciado.

La celebración anual de la Academia de la Grabación, presentada por Trevor Noah por quinto año consecutivo y que se llevó a cabo en el Crypto.com Arena en el centro de Los Ángeles, rindió homenaje a las estrellas musicales emergentes de 2024, los éxitos más exitosos que encabezaron las listas y los artistas que has escuchado una y otra vez durante los últimos 12 meses.

Otras ganadoras del Grammy han sido Sabrina Carpenter, Charli XCX, Chappell Roan, Amy Allen, St. Vincent o Norah Jones, además de Kendrick Lamar, Bruno Mars, Justice, o The Beatles al hacer que su «Now And Them» se convierta en la primera canción grabada con ayuda de la IA en hacerse con un galardón.

Lista completa de ganadores de los Grammy 2025

Álbum del año

Beyoncé – Cowboy Carter

Grabación del año

Kendrick Lamar – Not Like Us

Canción del año

Kendrick Lamar – Not Like Us

Mejor nuevo artista

Chappell Roan

Mejor productor del año, no clásica

Daniel Nigro

Compositor del año, no clásica

Amy Allen

Mejor interpretación vocal pop solista

Sabrina Carpenter – Expresso

Mejor actuación de dúo o grupo pop

Bruno Mars ft. Lady Gaga – Die With a Smile

Mejor álbum de pop vocal

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Mejor álbum vocal pop tradicional

Norah Jones – Visions

Mejor grabación Dance/Electrónica

Justice ft. Tame Impala – Neverender

Mejor álbum de Dance/Electrónica

Charli XCX – Brat

Mejor Grabación Remix

FNZ & Mark Ronson – Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)

Mejor Grabación de Dance Pop

Charli XCX – Von Dutch

Mejor Interpretación de Rock

The Beatles – Now and Then

Mejor álbum de Rock

The Rolling Stones – Hackney Diamonds

Mejor interpretación de música alternativa

St. Vincent – Flea

Mejor álbum de música alternativa

St. Vincent – All Born Screaming

Más premios

Mejor interpretación de Metal

Gojira, Marina Viotti y Victor Le Masne – Mea Culpa (¡Ah! ¡Ça ira!)

Mejor interpretación de R&B

Muni Long – Made for Me (Live on BET)

Mejor canción R&B

SZA – Saturn

Mejor álbum de R&B

Chris Brown – 11:11

Mejor álbum de rap

Doechii – Alligator Bites Never Heal

Mejor interpretación de rap

Kendrick Lamar – Not Like Us

Mejor interpretación de rap melódico

Rapsody ft. Erykah Badu – 3:AM

Mejor interpretación solista de canción Country

Chris Stapelton – It Takes a Woman

Mejor interpretación Country dúo/banda

Beyoncé ft. Miley Cyrus – II Most Wanted

Mejor canción Country

Kacey Musgraves – The Architect

Mejor álbum de música Country

Beyoncé – Cowboy Carter

Mejor Álbum de Música Urbana

Residente – Las Letras Ya No Importan

Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo

Rawayana – ¿Quién Trae las Cornetas?

Mejor álbum tropical latino

Tony Succar, Mimy Succar – Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional)

Mejor interpretación de música tradicional americana

Sierra Ferrell – Lighthouse

Mejor interpretación Americana

Sierra Ferrell – American Dreaming

Mejor álbum de pop latino

Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran

Mejor álbum de música mexicana

Carin León – Boca Chueca, Vol. 1

Mejor álbum de teatro musical

Hell’s Kitchen

Mejor banda sonora para un medio visual

Dune 2

Mejor canción para un medio visual

Jon Batiste – It Never Went Away (American Symphony)

Mejor video musical

Kendrick Lamar – Not Like Us