Robyn

Robyn y Zara Larsson se unen en 'Talk To Me, Zara'

Robyn y Zara Larsson vuelven a colaborar en «Talk To Me, Zara», una nueva versión del tema «Talk To Me» incluida en el álbum Sexistential.

El sencillo, publicado a través de Young, supone el segundo trabajo conjunto de ambas artistas tras «Puss Puss», y reinterpreta una de las canciones más destacadas del último disco de Robyn con la aportación vocal y creativa de Zara Larsson. El remix fue estrenado en directo durante el concierto con el que Robyn cerró su gira europea en el Royal Arena de Copenhague, donde ambas compartieron escenario.

La publicación de «Talk To Me, Zara» se suma a la serie de remezclas de Sexistential, con colaboraciones de Arca, Jamie xx y Ca7riel & Paco Amoroso de las que te hemos ido informando.

Tras concluir su recorrido por Europa y Reino Unido, Robyn retomará en septiembre The Sexistential Tour con una nueva serie de conciertos por Estados Unidos, Canadá y Ciudad de México.

Escucha ‘Talk To Me, Zara’ de Robyn & Zara Larsson

Robyn
30 de abril de 2026
CA7RIEL & Paco Amoroso remezclan a Robyn
Robyn
7 de abril de 2026
Robyn - Sexistential (Young/Konichiwa Records)
Robyn
9 de enero de 2026
Robyn avanza dos nuevos singles
Robyn
3 de diciembre de 2025
Jamie xx remezcla lo nuevo de Robyn
Robyn
14 de noviembre de 2025
Robyn regresa siete años después con un nuevo sencillo
28 de junio de 2016
Escucha "Hang Me Out To Dry" el nuevo tema de Metronomy junto a Robyn
Robyn
29 de julio de 2026
Robyn y Zara Larsson se unen en 'Talk To Me, Zara'
Las noches de Rio Babel
29 de julio de 2026
Nace el ciclo Las noches de Río Babel, con Jorge Drexler, Guitarricadelafuente, Miranda! y más
Kiko Veneno
29 de julio de 2026
Kiko Veneno estrena 'Precisamente', segundo adelanto de su regreso
La playlist emergente de la semana
29 de julio de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
Fontaines D.C.
28 de julio de 2026
Fontaines D.C. agotan entradas en Alicante
Eels
28 de julio de 2026
Eels presentan dos nuevas canciones de su próximo trabajo
Faith No more
28 de julio de 2026
Faith No More confirman sus primeros conciertos para 2027
Suede
28 de julio de 2026
Suede celebra los 30 años de 'Coming Up' con nuevas ediciones
Rizos 1000 foto 1
28 de julio de 2026
Rizos1000 lanza su segundo EP, Bucles
Michael Stipe
27 de julio de 2026
Michael Stipe adelanta otro tema de su debut en solitario
The Avalanches
27 de julio de 2026
The Avalanches invitan a Karen O de Yeah Yeah Yeahs a su nuevo single
Malo Será foto
27 de julio de 2026
Te presentamos a Malo Será con su primer EP
TIENDA