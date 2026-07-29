Robyn y Zara Larsson se unen en 'Talk To Me, Zara'

Robyn y Zara Larsson vuelven a colaborar en «Talk To Me, Zara», una nueva versión del tema «Talk To Me» incluida en el álbum Sexistential.

El sencillo, publicado a través de Young, supone el segundo trabajo conjunto de ambas artistas tras «Puss Puss», y reinterpreta una de las canciones más destacadas del último disco de Robyn con la aportación vocal y creativa de Zara Larsson. El remix fue estrenado en directo durante el concierto con el que Robyn cerró su gira europea en el Royal Arena de Copenhague, donde ambas compartieron escenario.

La publicación de «Talk To Me, Zara» se suma a la serie de remezclas de Sexistential, con colaboraciones de Arca, Jamie xx y Ca7riel & Paco Amoroso de las que te hemos ido informando.

Tras concluir su recorrido por Europa y Reino Unido, Robyn retomará en septiembre The Sexistential Tour con una nueva serie de conciertos por Estados Unidos, Canadá y Ciudad de México.

Escucha ‘Talk To Me, Zara’ de Robyn & Zara Larsson