Llega el debut en solitario de Yukimi, vocalista de Little Dragon

Yukimi, vocalista de Little Dragon, anuncia su disco de debut For You, que se lanzará el 28 de marzo en Ninja Tune. Un trabajo del que como dice, «quiero que esta música realmente sea una fuerza para conectar a las personas entre sí y alejarse de la locura de todo lo que hay en el planeta en este momento. Y estoy emocionada de embarcarme en ese viaje por mi cuenta, la expresión realmente se siente pura”.

Un disco que la ve alejarse de una formación de banda para crear algunas de sus composiciones más hermosas e íntimas hasta la fecha: intensamente personales y brillantemente identificables. En ellos entrelaza elegantemente estilos musicales que van desde el jazz, el soul y el pop electrónico hasta el hip hop, las raíces y la psicodelia, pero los temas de sus canciones en solitario son más profundos que nunca, a través del amor, la pérdida, la energía femenina y la resiliencia innata.

Una de sus canciones es «Stream of Consciousness», que comparte con la cantautora Lianne La Havas, la primera vez que Yukimi escribe y crea música con otra mujer, lo que le permitió ahondar por completo en su energía femenina.Aunque esperanzadora, la letra de la canción deja espacio para esos momentos en los que la reflexión personal permite la duda sobre uno mismo, llevándonos a un viaje íntimo que, en última instancia, esperan que dé como resultado «hacer que [sus madres] se sientan orgullosas».

Escucha ‘Stream of Consciousness’ de Yukimi

Foto: Frederik Egerstrand