Los canadienses En Route, Boys publican su primer álbum

En Route, Boys es un trío instrumental canadiense formado por Alexandre Gariépy, Marc-Antoine McMullen y Clément Desjardins. El proyecto ofrece una interpretación claramente quebequense de la música cósmica estadounidense, combinando jazz-ambient, new age y enfoques basados ??en paisajes sonoros, donde la textura, el espacio y el movimiento priman sobre las estructuras tradicionales de las canciones. Su nombre es un guiño a la obra Hell’s Angels, de Hunter S. Thompson. De esa forma el proyecto expresa su relación con la contracultura norteamericana y su imaginario de la carretera como fuerza creativa.

El pasado 20 de febrero En Route, Boys publicaron su primer álbum, un disco homónimo que edita el sello Groupe Fovéa. Un disco que oscila entre ambientes atmosféricos envolventes y otros cercanos al post rock de aires más cinematográficos. Equilibrando modernidad y tradición, las composiciones se despliegan lentamente, impulsadas por sintetizadores modulares, la presencia etérea del saxofón y guitarras eléctricas con delay, alternando entre la experimentación cruda y atmósferas contemplativas.

A continuación puedes escuchar el primer álbum de los canadienses En Route, Boys.

(Foto: Paul DiGiacommo)