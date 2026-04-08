M.I.A. está de vuelta con M.I.7, su nuevo disco

M.I.A. ha anunciado el lanzamiento de M.I.7, su séptimo álbum de estudio, que verá la luz el 17 de abril a través de su sello OHMNIMUSIC.

El álbum, compuesto por siete canciones, fue grabado en solo siete días entre ciudades como Londres, Los Ángeles, Etiopía, Egipto, India y Australia. Según la propia M.I.A., el proyecto explora su relación personal con el cristianismo y se aleja deliberadamente de la carga política habitual en su obra, apostando por un tono más íntimo, ancestral y existencial, en línea con los temas ya esbozados en sus singles de 2025, “Armour” y “SAFE”.

El anuncio llega acompañado del single “EVERYTHING”, adelanto de un trabajo que supone su primer larga duración desde MATA (2022).

Escucha ‘EVERYTHING’ de M.I.A.

Estas serán las canciones de M.I.7 de M.I.A.

TRUMPET 1

1.PRAYER 777

TRUMPET 2

2.a JESUS

2.b. SACRED HEART

TRUMPET 3

3.MONEY

TRUMPET 4

4.CIRCLE

TRUMPET 5

5.CALLING

TRUMPET 6

6.RIDE THE SKY

TRUMPET 7

7.EVERYTHING.

8. 30 MINUTES OF SILENCE