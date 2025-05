Desde Asia con Amor y Pop vuelve con su capítulo 19

Como todos los mediados de mes, vuelve Desde Asia con Amor y Pop. Hacemos 19 episodios este mes de mayo con un presentador al micro que aparte de música quiere dar esta vez, datos geográficos y de demografía de los países que se van a visitar en esta ocasión.

Nuestro avión figurado tomará tierra en tres países nuevos y espero que, musicalmente te sorprendan. Siete países para diez canciones.

Presenta tu billete dorado que embarcas gratis. Barra libre y Toblerones.

Suenan:

1. Stolen «Chaos»

2. Spool » fu_ka_n»

3. Spool » light of the sun»

4. Dawn » Secret Radio»

5. Grrl Gang » Rude Awakening»

6. Soft Pillow Kisses «Everything is Wrong»

7. Bluemoongirl «JR.»

8. Surfvampires «Shibuya»

9. Shino Kobayashi «Forget Me Not»

10. Pandelic » Sleep Therapy»

Escucha todos los episodios de Desde Asia con Amor y Pop.

Suscríbete al podcast en este enlace.