Manel, Delafé, La Bien Querida y más, en Monumental Club

Monumental Club, ciclo de conciertos que tiene lugar en la Plaza de la Monumental de Barcelona, arranca su temporada más esperada y ambiciosa. Lo hace a partir del 10 de abril, con un ciclo de conciertos programados a lo largo de esta primavera-verano, y con la intención de prolongarse a lo largo de este esperanzador 2021, con el firme objetivo de acercarnos una vez más a la anhelada música en directo al aire libre.

Manel, Delafé, La Bien Querida, Ladilla Rusa, The Gramophone Allstars Big Band, Mishima, Pau Vallvé y El Petit de Cal Eril, referentes de la escena musical nacional, son los cabezas de un cartel que también cuenta con bandas como Dani Nel·lo & “Los Saxofonistas Salvajes”, Marialluïsa, Penélope, Da Souza, Dofí Malalt o Los Aurora, entre otras. Además, Monumental Club suma un serie de conciertos matinales para toda la familia en el marco de Monumental Kids con tres fechas que darán la bienvenida a Dàmaris Gelabert, Reggae Per Xics y Xiula.

Toma nota del cartel y los precios de Monumental Club

* 10 ABRIL – MANEL – 27€/30€

* 17 ABRIL – DELAFÉ -16€/18€

* 24 ABRIL – LA BIEN QUERIDA – 18€/20€

* 24 ABRIL – DÀMARIS GELABERT (Monumental Kids) – 13€/15€

* 8 MAYO – LADILLA RUSA – 16€/18€

* 8 MAYO – REGGAE PER XICS (Monumental Kids) – 12€/14€

* 15 MAYO – DANI NEL·LO presenta “LOS SAXOFONISTAS SALVAJES” – 12€

* 29 MAYO – MARIALLUÏSA + PENÉLOPE – 12€

* 5 JUNIO – THE GRAMPHONE ALLSTARS BIG BAND – 20€/22€

* 5 JUNIO – XIULA (Monumental Kids) – 10€/12€

* 12 JUNIO – MISHIMA – 22€/25€

* 19 JUNIO – PAU VALLVÉ – 18€/20€

* 9 JULIO – LA LA LOVE YOU – 20€/22€

* 10 JULIO – DA SOUZA + DOFÍ MALALT – 15€

* 17 JULIO – EL PETIT DE CAL ERIL – 19€/21€

* 24 JULIO – LOS AURORA – 16€/18€

Entradas para los conciertos de Monumental Club, en este enlace.