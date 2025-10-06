Lo último:
Pálida Tez
‘Mejor al revés’ es lo nuevo de Pálida Tez

Redacción MZK

Ya queda menos para el debut discográfico de Pálida Tez, sucesor del EP Viaje a la habitación del fondo de la casa (El Genio Equivocado).

La banda de Albacete formada por formado por María Virosta (voz y guitarra), Samuel Cuevas (guitarra y voz), Manuel Castaño (batería) y Elena Perales (bajo), publicará su primer disco este 24 de octubre.

Un trabajo que ha sido grabado en Perdido Studios (Albacete) y mezcladoa y masterizado en El Castillo Alemán por Carlos Hernández Nombela y del que hemos escuchado canciones com o «Último partido», «Wong Kar-Wai» y que ahora suma “Mejor al revés”.

Una enérgica y cautivadora canción de guitarras crujientes, bajo profundo y batería desbordante, con un divertido riff de guitarra que se quedará grabado en tu mente. En ella, asoman influencias de la década de los 90 de grupos como Pavement o Yo La Tengo, pero también con referencias más actuales como el noise-pop de Julie.

Escucha ‘Mejor al revés’ de Pálida Tez

