Militarie Gun nos visitan esta semana

La maquinaria del hardcore contemporáneo vuelve a engrasarse en nuestro país dos años después de su última visita. Militarie Gun, una de las bandas más inquietas surgidas en los entresijos del punk y el hardcore norteamericano en los últimos años, ha confirmado dos fechas en España dentro de su próxima gira europea, que pasará por Madrid y Barcelona este mes.

Bajo el paraguas de Primavera Tours, esta visita servirá para presentar su segundo trabajo largo God Save the Gun (Loma Vista Recordings) un disco que consolida el particular cruce de hardcore, melodía noventas y melodías pop, que han convertido al grupo en un nombre recurrente en festivales y otras citas.

Formados en Los Ángeles y liderados por Ian Shelton, Militarie Gun han sabido escapar del encorsetamiento del punk y el hardcore para conectar con otras audiencias, sin perder ni su identidad ni su nervio.

Las fechas son estas

23 de enero de 2026 – Madrid, Sala Copérnico

24 de enero de 2026 – Barcelona, La Nau

Entradas aquí