Muere Rafael Amador, de Pata Negra y Veneno

Rafael Amador, guitarrista, compositor y figura esencial del mestizaje entre flamenco y rock, ha fallecido a los 65 años como informa su hijo en sus redes:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RAFAEL AMADOR FERNÁNDEZ (@rafaelamadorpatanegra)

Este día 8/02/2026 nos deja el maestro de maestros RAFAEL AMADOR FERNÁNDEZ EL PATA NEGRA ,Papa mío gracias por lo bonitos consejos que más dado por todo que siempre as estado para mí siempre con tu nobleza y tu humildad TE AMO VIEJITO mío siempre nos vas a cuidar desde el cielo hoy lo ángeles y Dios canta de alegría por que viene el maestro el princ gitano , el pata negra el que creó una fusión siempre estarás en mi corazón Te amo viejo mío

Su trayectoria quedó marcada desde sus inicios en Veneno, junto a su hermano Raimundo y Kiko Veneno, un proyecto tan breve como influyente que con el tiempo convertiría su única referencia publicada en disco de culto. A partir de 1978 Pata Negra creció gracias a su fusión inédita entre flamenco, blues y rock, que ellos bautizaron como «blueslería».

Pata Negra firmaron un repertorio fundamental que incluye canciones como «Blues de la frontera», «Pasa la vida» o «Lunático», además de su participación en La leyenda del tiempo de Camarón. Su álbum Blues de la Frontera (1987) es considerado uno de los mejores discos editados en España en los años ochenta y sentó las bases del Nuevo Flamenco que tanto impulsara el sello Nuevos Medios con Mario Pacheco al frente.

Tras la salida de Raimundo a finales de los 80, Rafael continuó en solitario bajo el nombre Pata Negra publicando discos como Inspiración y locura (1990) y Como una vara verde (1995).