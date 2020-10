Munster Records recopila singles de Modificación, pioneros del underground valenciano

Munster Records recopila los tres singles de Modificación, banda pionera de nuestra escena underground, que hace más de 40 años sorprendió con sus canciones. Una rara avis para la época que puso la primera piedra que años después recogerían multitud de nuevos grupos de similar estilo.

A principios de los 70 lanzaron tres sencillos, Llegará El Día Que Me Quieras, Annilie ?(1971), Gritemos, Hey, Hey, Hey / El Tren Me Acerca Hasta Mi Hogar (1973) y Te Espero / Across The Time (1974) que ahora se pueden disfrutar en un disco recopilatorio que también incluye canciones inéditas.

Modificación ilustra con precisión lo que significó el rock de los 70, progresivo y underground, en la escena valenciana. Hacer las músicas que el “planeta rock” internacional demandaba en esos días, mucho más libres y expansivas, penalizaba. Sufrieron las dificultades de querer grabar discos modernos e innovadores, imposiciones de las discográficas y deserciones de sus miembros con intereses más profesionales que artísticos.

Su nacimiento se remonta a comienzos de 1969, en el valenciano barrio de Ruzafa, teniendo sus fundadores en torno a los 16 años de edad media. Mientras que otras bandas de la ciudad se decantaban por repertorios más comerciales, bautizaron el grupo como Modificación para dejar clara su apuesta por propuestas más underground, muy influenciados por bandas internacionales como Grand Funk Railroad, Iron Butterfly, Vanilla Fudge, Rare Earth, Led Zeppelin…Haciendo desde el principio temas propios, sus directos se caracterizaban por su gran compenetración y potencia.

Una actuación junto a los catalanes Lone Star cambió su suerte, al recibir una oferta para grabar un single en EMI, “Llegará el día que me quieras” (1971), un debut importante que supuso también la incorporación -temporal- de Juan Bau como cantante.

Su segunda aventura discográfica llegaría en 1972 con el pequeño label madrileño La Corrida, propiedad de los Pekenikes Félix Arribas y Juan Jiménez, donde publicarían un par de singles grabados en los madrileños estudios Audiofilm con influencias glam, onda californiana y soft rock, tal y como era tendencia internacional en ese momento. De estas sesiones procede una de sus grabaciones más buscadas, la ya mítica “Across the Time”, un atronador número de freakbeat que en los últimos años se ha convertido en uno de los singles españoles más cotizados de esa época.

Este disco recopila por primera vez la totalidad del material contenido en los 3 singles que publicó la banda junto a grabaciones inéditas procedentes de las sesiones realizadas a comienzos de los 70 en Madrid. Un completo retrato de una de las bandas underground más legendarias de aquel periodo en España cuya obra permanecía aún fuera del alcance de los coleccionistas y reclamaba su recuperación urgente.

La edición se completa con numeroso material gráfico procedente del archivo personal de los miembros del grupo y notas interiores exhaustivas firmadas por el reconocido especialista Vicente Fabuel. El arte de la portada recupera igualmente icónicos elementos gráficos procedentes del material promocional usado por Modificación en aquellos años.