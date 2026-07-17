Nuevo sencillo de Evripidis And His Tragedies

Evripidis and his Tragedies, el proyecto de indie pop electrónico del ateniense afincado en nuestro país Evripidis Sabatis, sigue mostrando algunas de las canciones que formarán parte de su nuevo álbum. Hasta ahora había publicado dos sencillos, el último de ellos un tema titulado «Un ideal» del que te dimos cuenta hace unos meses en Muzikalia.

El tercer avance del nuevo disco de Evripidis and his Tragedies acaba de salir y se titula «Nuestra casa». Si su anterior sencillo hablaba de encontrar un lugar, en «Nuestra casa» parece haberlo encontrado. La canción está inspirada en la constatación de que muchas de sus amistades han encontrado un hogar propio en estos últimos tiempos. Justo en un momento en el que cada vez es más complicado disponer de vivienda propia, Evripidis lanza esta oda a la convivencia bajo un techo común.

«Nuestra casa» es un tema de pop sintético producido por su propio autor junto a Sergio Pérez y masterizado por Philip Granqvist. La canción se presenta con un vídeo de Oro y Plata (Jordi Marín & Ani Caballero) que muestra algunos de los resultados de una de las grandes aficiones de Evripidis, la cerámica un tanto extravagante.