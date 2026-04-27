Evripidis and his Tragedies foto

Escucha el nuevo sencillo de Evripidis And His Tragedies

Evripids and his Tragedies es el proyecto de indie pop electrónico del ateniense Evripidis Sabatis, artista multidisciplinar instalado en nuestro país desde hace ya más de dos décadas. En 2026 está previsto que publique su nuevo álbum, del que de momento no conocemos título ni fecha de lanzamiento. Lo que sí parece casi seguro es que, por primera vez en su ya larga trayectoria, todas las canciones estarán cantadas en castellano.

Como segundo avance de su nuevo disco, hace unos días Evripidis lanzó un sencillo titulado «Un ideal». Un tema de indie pop melancólico que cuenta la historia de una ruptura, quizás también la de otros muchos desencantos vitales, con la ciudad de Madrid al fondo. Según comenta su autor, es una canción que «cuestiona nuestros planes de vida y nuestras expectativas. ¿Quién puede soñar con un piso con vistas si compra birras del súper para ahorrar…o actualmente en una ciudad gentrificada como Madrid o tantas otras? ¿Quién puede apostar que el amor durará para siempre? ¿Quién puede creer en un ideal? Aún así, lo hacemos y esperamos que algo de lo que deseamos se hará realidad. Espero que la canción, a veces amarga y a veces sarcástica, plantee la cuestión sin dar una respuesta definitiva«.

La producción y mezcla de «Un ideal» han estado a cargo de Sergio Pérez, mientras que Philip Granqvist. se ha encargado de la masterización. El vídeo con el que se presenta la canción es obra de PonyDv.

Aquí puedes ver y escuchar «Un ideal», el nuevo sencillo de Evripidis and his Tragedies.

(Foto: Almudena Cisneros)

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